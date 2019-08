Multiplayer-Gameplay von Call of Duty: Modern Warfare

Diese Woche haben wir Infinity Ward in den Vereinigten Staaten besucht, die uns den Multiplayer von Call of Duty: Modern Warfare demonstriert haben. Unsere Eindrücke könnt ihr ab sofort in unserer frischen Vorschau lesen, falls ihr stattdessen lieber richtiges Gameplay sehen wollt, müsst ihr nur einen Blick in einen der zehn Gameplay-Clips werfen, die wir unten für euch aufgereiht haben. Wir beginnen mit einem kurzen Blick auf einige der Funktionen, die wir in den Menüs gefunden haben, weiter unten gibt es sattes Gameplay auf neuen Karten und in verschiedenen Spielmodi. Mit dabei sind etwa Gunfight, TDM, Cyber ​​Attack, Headquarters und Domination.

Killstreaks sind ein wichtiger Bestandteil von Call of Duty und in diesem Video lassen wir uns vom Spiel erklären, welche Vorzüge die verschiedenen Abschussserien bieten.

Call of Duty: Modern Warfare wird etliche Operatoren beinhalten und obwohl einige verdunkelt sind, konnten wir die ersten bereits auschecken.

In Gunsmith dürft ihr an eurer liebsten Waffe herumbasteln und verschiedene Aufsätze miteinander kombinieren. Im kurzen Clip schauen wir uns einige der Anpassungsoptionen genauer an.

Gunfight ist der neue Zwei-gegen-Zwei-Spielmodus von Modern Warfare, der Call of Duty zu einer privaten und intensiven Angelegenheit macht.

Im nachfolgenden Video seht ihr chaotisches Team-Gameplay mit zwei Mannschaften aus je zehn Mitspielern.

In Cyber ​​Attack müssen wir einen Kurzschluss im feindlichen Rechenzentrum verursachen, das haben wir auf der neuen Karte Hackney Yard gemacht.

Im kommenden Video spielen wir Headquarters im Team.

Domination wird natürlich ebenfalls ein Bestandteil vom kommenden Call of Duty sein. Wir haben uns auf eine schnelle Runde eingelassen.

Und zum Schluss haben wir noch eine kleine Gameplay-Montage für euch, um diesen ereignisreichen Trip gebührend abzuschließen.