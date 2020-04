Multiplayer-Director der Gears-of-War-Serie verlässt The Coalition

Es muss gar nicht so einfach sein Spiele zu entwickeln, jedenfalls ist das unser Eindruck, wenn wir die vielen Geschichten ausgebrannter Entwickler lesen. Große Vorhaben nehmen viel Zeit und Leidenschaft in Anspruch und die Branche ist nicht gerade für ihre tollen Arbeitsbedingungen und die gesündesten Arbeitszeiten bekannt. Obwohl wir nicht sofort den Eindruck haben, dass diese toxischen Zustände auch bei The Coalition an der Tagesordnung sind, verlässt nun ein weiteres Talent das Studio.

Gemeint ist der Multiplayer Director Ryan Cleven, der aus persönlichen Gründen den Job wechselt. In einer Nachricht auf Twitter sagte er, dass Rod Fergusson, der frühere Studioleiter, zwar immer sein Mentor bleiben wird und er ihm viele erstaunliche Jahre verdankt, Cleven erwähnt allerdings auch, dass ihm diese Zeit viel abverlangt hat. Deshalb möchte er nun ein neues Kapitel aufschlagen.

"Die letzten sechs Jahre waren erstaunlich. Gears 4 und 5 waren der Höhepunkt meiner Karriere, aber diese sechs Jahre haben auch ihren Tribut gefordert. Aufgrund persönlicher Probleme kann ich nicht mehr so ​​arbeiten, wie ich es bisher getan habe. Ich brauche Zeit für mich."

Das geschieht nachdem Rod Fergusson The Coalition im Februar verließ, um eine Stelle bei Blizzard zu bekommen. Es dürfte spannend sein, das nächste Projekt von The Coalitions zu sehen. Wir wünschen Ryan Cleven alles Gute für die Zukunft, wie auch immer die aussieht.