Multiplayer-Brawler Bleeding Edge erscheint am 24. März

Ninja Theory und Microsoft haben einige Neuheiten für Bleeding Edge. Die physische Version des abgefahrenen Multiplayer-Spiels erscheint am 24. März zum Preis von 30 Euro im Einzelhandel. Vorbestellungen sind bei ausgewählten Einzelhändlern ab sofort erhältlich und es gibt die gleichen Kaufanreize, wie bei den digitalen Versionen: die Berechtigung an der Closed Beta teilzunehmen, verschiedene Skins, Taunts und ein Sticker-Pack. All diese Boni bekommen Abonnenten vom Xbox Game Pass übrigens ebenfalls, sodass ihr nicht doppelt zahlen müsst, wenn ihr den Dienst eh nutzt. Die erste Vorbesteller-Beta startet am 14. Februar, die zweite Phase tritt am 13. März in Kraft. Wir müssen also nicht lange warten, bis wir das Spiel testen können.

Quelle: Microsoft.