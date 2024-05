Ein böser Roboter-Milliardär hat Jacks Freundin geschnappt, sie im obersten Stockwerk des High-Tech-Wolkenkratzers Nakamura Plaza eingesperrt und es liegt nun an unserem Superhelden mit Hockeyfrisuren, sich durch zehn Level brüllender Todesroboter zu sprengen, um sie zu befreien. Mullet Mad Jack wird vom Vier-Mann-Studio Hammer 95 entwickelt und hier werden alle möglichen Zutaten frisch gemischt, um am Ende eine großartige Suppe für adrenalingeladene Action-Kavalkade zu bieten. Zwei Deziliter Doom 2, ein Esslöffel Hades, ein Pint eines beliebigen Retro-Anime und 300 Gramm Hotline Miami. Für zwei Jahre in den Ofen und voila! Ein neonpinker Vokuhila ist geboren.

Mullet Mad Jack ist ein Retro-FPS mit Roguelike-Qualitäten, was bedeutet, dass du sterben wirst, und zwar oft, sehr oft. Wenn du stirbst, fällst du an den Anfang der Etage zurück, auf der du dich befindest, und alle Upgrades und Waffen, die du angesammelt hast, sind weg. Mad Jack hat nur zehn Sekunden Dopaminproduktion zum Leben, was bedeutet, dass man als Spieler nie Zeit zum Innehalten hat, nie Zeit zum Nachdenken hat, sondern sich ständig auf blitzschnelle Reflexe und ein gutes Zielen verlassen muss. Um deine zehn Sekunden Dopamin zu verlängern oder zu erneuern, müssen die Roboter vor dir alle tot sein und erst dann beginnt die nächste Spielschleife. Wenn du von den Feinden zu viel Schläge einsteckst, wirst du an den Anfang zurückgeworfen. Wenn Ihnen die Zeit ausgeht? Dasselbe. Wie bei anderen Spielen in diesem immer beliebter werdenden Subgenre dreht sich auch hier alles um Dithering. Versuch und Irrtum, als Spielidee. Etwas, das mir normalerweise nicht allzu gut gefällt.

Ich mag es nicht wirklich, zum Anfang zurückzukehren, wenn ich sterbe. Hades war großartig und anfangs hatte ich ziemlich viel Spaß mit Deathloop, aber gleichzeitig wird es ziemlich ermüdend für mich, immer wieder das Gleiche zu tun, anstatt weiterzumachen und etwas Neues zu sehen. Ich denke, dass ein Großteil meiner etwas abweisenden Haltung gegenüber Roguelikes damit zu tun hat, dass ich dieses Setup auch als Neunjähriger satt hatte. In Spielen wie Black Belt (Master System), Battletoads (NES), Turtles (NES), Mega Man 2 (NES) und Trojan (NES) habe ich genau das mehrere Jahre lang getan und ich glaube, dass ich leider Teile meiner Spielgeduld verloren habe, an Ort und Stelle. Ich starb, starb, starb, starb, starb, starb und starb wieder - tausende Male in all diesen Spielen, mehrere Jahre lang. Heute würde ich lieber etwas anderes machen, wenn ich spiele, obwohl ich den hohen Schwierigkeitsgrad absolut zu schätzen weiß.

Mullet Mad Jack schafft es, das Prinzip, den Spieler mit einem schnellen Neustart zu bestrafen, mit einem Belohnungssystem in Einklang zu bringen, das so blitzschnell und unterhaltsam ist, dass man manchmal nicht anders kann, als zu lachen. Kugeln, Laser, Explosionen, Granaten - die Umgebungen sind oft in blinkende Neonfarben getaucht und die Animationen sind so herrlich, absichtlich schlecht. Vom Design her ist dies sowohl ein Liebesbrief an Wolfenstein, Duke Nukem 3D und Doom als auch ein Kuss an die absurdesten japanischen Zeichentrickfilme der 80er Jahre, und ich mag die Art und Weise, wie das aussieht. Die Musik passt perfekt zum Design und der Ton, der Humor, das Tempo und die Spielmechanik arbeiten in einer nahezu perfekten Balance, was bedeutet, dass es sich selten zu langweilig anfühlt, wieder bei Null anzufangen.

Nach etwa 90 Minuten wird es jedoch ziemlich eintönig, das gebe ich gerne zu. Ich brauchte etwa vier Stunden, um Mullet Mad Jack durchzuspielen, und nach etwa der Hälfte meiner Spielzeit hatte ich die monotonen Umgebungen und die Korridore, in denen alles stattfindet, ziemlich satt. Es muss jedoch gesagt werden, dass es sich lohnt, dies zu kaufen, besonders für alle alten Füchse, die mit Duke Nukem, Akira und allem dazwischen aufgewachsen sind.

