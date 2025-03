Mufasa: The Lion King kommt in ein paar Wochen zu Disney+

HQ

Morgen wird ein sehr großer Tag für Disney+-Nutzer und Animationsfans sein, denn Vaiana 2 erscheint auf dem Streamer, nachdem es einen Kinolauf beendet hat, bei dem es zu einem weiteren 1-Milliarde-Dollar-Einspieler von Disney wurde. Aber es stellt sich heraus, dass dies nicht der einzige aktuelle Disney-Kinofilm sein wird, der diesen Monat auf den Streamer kommt, denn jetzt wurde auch ein Datum für Mufasa: The Lion King festgelegt.

Der Prequel-Film, der das Leben von Simbas Vater erkundet, lief in den Kinos recht gut und beendete schließlich einen Kinolauf, der fast 713 Millionen Dollar einspielte. Das ist nicht annähernd so erfolgreich wie The Lion King oder viele andere Disney-Projekte, aber es ist immer noch eine starke Leistung in dieser Ära des Kinos, in der im Jahr 2024 weltweit nur sechs Filme mehr eingespielt haben (wobei diese vier Inside Out 2, Deadpool & Wolverine, Moana 2, Despicable Me 4, Wicked und Dune: Part Two ) waren.

Was das feste Datum für die Ankunft von Mufasa: The Lion King auf Disney+ betrifft, so ist der Film für den 26. März geplant, also in zwei Wochen morgen.