Mudokons fliehen auf Xbox-Systemen in die Freiheit von Oddworld: Soulstorm

Die Oddworld-Reihe begann 1997 als Playstation-Exklusivtitel, allerdings sind die verschiedenen Ableger auf allen Systemen zu finden. Oddworld: Munch's Oddysee und Oddworld: Strangers Vergeltung sind zuerst auf der Xbox erschienen, Oddworld: New 'n' Tasty und Oddworld: Soulstorm zuerst auf der Playstation. Nachdem das neueste Spiel der Reihe seit ein paar Monaten auf PC und PS4/5 verfügbar ist, wurde es nun auch offiziell für die Xbox One und Xbox Series bestätigt. Wir wissen noch nicht, wann der Titel auf diesen neuen Plattformen erscheint oder ob es in dieser Version irgendetwas Neues zu entdecken gibt, aber die Bestätigung ist da.