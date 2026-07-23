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Der brasilianische Mittelfeldspieler Casemiro wurde am Mittwoch als neuer Inter-Miami-Spieler bekannt gegeben, doch kurz nachdem das Team die Bekanntgabe gemacht hatte, erklärte die Major League Soccer, dass seine Verpflichtung möglicherweise illegal sei: Sie überprüfen "einen Manipulationsvorwurf" gegen den Verein.

"Die Liga sammelt alle relevanten Informationen und wird auf weitere Kommentare verzichten, bis die Überprüfung abgeschlossen ist. Während Inter Miami CF und die LA Galaxy eine Einigung über die Discovery Priority-Rechte zur Verpflichtung von Casemiro erzielt haben, werden die Bedingungen nach Abschluss der Manipulationsuntersuchung veröffentlicht", teilte die MLS mit.

Während Casemiro zu Inter Miami wechselt, wurden die "Discovery-Rechte", die den Teams das Recht geben, zu entscheiden, wo bis zu fünf Spieler dazugehören, von LA Galaxy gehalten. Anstatt die Spieler selbst zu verpflichten, verhandelte LA Galaxy mit Inter Miami, verkaufte deren Discovery-Rechte und verzichtete somit auf den beliebten Spieler im Austausch für eine Entschädigung.

LA Galaxy erklärte in einer Stellungnahme, dass "LA Galaxy und Inter Miami CF eine Einigung über die Priorität der Discovery Discovery erzielt haben, um Casemiro zu verpflichten, und die Bedingungen werden nach Abschluss der derzeit laufenden Manipulationsuntersuchung bei Major League Soccer veröffentlicht."