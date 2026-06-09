MSIs Stealth A16 AI+ öffnet die Tür zur Technologie auf nächster Ebene

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Suchen Sie einen Laptop, der alles kann? Im Rahmen unserer langjährigen Videoserie Quick Look hatten wir das Glück, das MSI Stealth A16 AI+ in die Hände zu bekommen, ein leistungsstarkes und vielseitiges Gerät, das KI-Integration nutzt, um die Tür zu "Next-Level-Technologie" zu öffnen.

Mit einer Nvidia RTX-GPU der 50er-Serie, bis hin zu einer AMD Ryzen AI 9 HX 370 CPU, einem 99,9-Whr-Akku, der den ganzen Tag reichen sollte, alles gebaut und integriert in ein Gehäuse aus Magnesiumaluminiumlegierung, das leicht und ultradünn ist. Das ist ein fähiges und stilvolles Gerät, aber das müssen wir Ihnen nicht sagen, denn Magnus taucht in der neuesten Folge von Quick Look tiefer in die Feinheiten des Laptops ein.

Das vollständige Video sehen Sie unten, in dem wir die verschiedenen Funktionen und Komponenten dieses Laptops hervorheben, bevor wir über unsere Zeit mit dem Gerät sprechen und warum es uns so beeindruckt hat. Schau es dir an, ob der MSI Stealth A16 AI+ der nächste Laptop für dich ist.