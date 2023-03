MSIology 2023: Unsere ersten Eindrücke von MSIs neuer Laptop-Serie

HQ

Während einer Presseveranstaltung, an der wir kürzlich in Göteborg in Schweden teilnahmen, hatten wir erwartet, dass MSI seine neue, aktualisierte Laptop-Linie zeigen würde, und sie haben hier nicht versagt und sogar eine Reihe neuer Modelle vorgestellt. Die meisten von ihnen haben ein 16: 10-Anzeigeverhältnis mit Grafikkarten der Nvidia RTX 40-Serie und CPUs der Intel H-Serie der 13. Generation erreicht. Lassen Sie uns einige der Modelle durchgehen.

Das Creator Z17 HX Studio A13V mag einen langen Namen haben, aber kurz gesagt, es ist ein ultrakompakter 19-mm-Chassis-Laptop mit einem Pen-Touch-Display und 100% DCI-P3, Calman-verifiziertem Display, und wird über eine Dampfkammer gekühlt. Zur gleichen Zeit zeigte MSI seinen neuen MSI Pen 2 mit einer Graphitstiftspitze, USB-Aufladung, magnetischer Verriegelung Ihres Computers und 4096 Druckstufen.

Für Unternehmen stand die Prestige 13 Evo-Serie von MSI im Rampenlicht, 990g aufgrund der Verwendung von Magnesium-Aluminium-Legierung und einer Akkulaufzeit von 15 Stunden, während sie immer noch LPDDR5-Speicher, Wi-Fi 6E und Intel Iris Xe-Grafik bietet, und es gibt auch Prestige 14 Evo, 16 Evo und 16 Studio-Varianten. In der kreativeren Ecke kommt der Summit E16 Flip A13V - ziemlich der Bissen voll, der sich umdrehen und stehen kann, und natürlich einen 360-Grad-Flip-Over, 11 Stunden Akku hat und mit 16,85 mm ultradünn bleibt.

Für den Heimanwender hat MSI subtilere Farben in den schlanken Serien Modern 15 und Modern 14 eingeführt, die nach den Bildschirmgrößen benannt sind und trotz ihrer geringen Größe jeweils volle Eingänge und bis zu 2 TB Speicherplatz bieten. Es scheint, als würde MSI mit halsbrecherischer Geschwindigkeit auf den preisgünstigeren, alltäglichen Notebook-Markt schießen.

Die neuen Gaming-Laptops sind jedoch mit Abstand die interessantesten - wir sind am Ende des Tages ein Gaming-Medium. Es gibt ein paar neue Geräte am günstigeren Ende des Spektrums, aber für diejenigen, die die bestehenden Linien lieben, gibt es Upgrades, und viele von ihnen, während die Preise auf dem vorherigen Niveau zu bleiben scheinen.

Die neue Cyborg-Serie ist vielleicht die interessanteste, mit Intel 13th Gen CPU und Nvidia RTX 4060 Grafik bringt es DLSS 3 zu Einsteiger-Gaming-Laptops, neben einem 144Hz-Display und ist immer noch dünn und leicht mit einem Gewicht unter 2kg. Die Katana-Serie wurde mit RTX 40-Grafik und Intel 13th Gen aufgerüstet und hat jetzt auch einen kleinen Bruder - die Sword-Serie, die kleiner, leichter und weiß ist.

Für diejenigen, die einen Laptop sowohl für Spiele als auch für Rendering und Rechennutzung benötigen, scheint die aktualisierte Vector-Serie mit ihrer Nvidia RTX 4070 und Intel 13700HX ein starker Kandidat zu sein, da sie auch eine starke und freundliche Kühlung bietet. Für Spiele ist es mit einem bis zu 240Hz-Panel und einer SteelSeries-Tastatur ausgestattet.

Last but not least ist die aktualisierte Titan-Serie - die eine etwas mobilere Größe erreicht hat. Wir haben tatsächlich gerade einen im Büro, und dieser Gigant kostet einen Arm und ein Bein, bietet Ihnen aber eine mobile RTX 4090-Grafikkarte, 64 GB DDR5-Speicher, Intels 24-Kern 13980HX und ein 17,3 "4K / 144Hz MiniLED-Display sowie 4 TB NVMe-Speicher. Wie teuer ist es? Sehr.

Wenn Sie dies lesen, sollten die meisten Modelle in den Läden sein, aber MSI hat bekannt gegeben, dass einige Varianten so schnell verkauft wurden, dass sie bereits ausverkauft sind.