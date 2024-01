MSI will mit dem Claw den Bereich der Handheld-Spiele erobern

HQ

Der jüngste Trend im Bereich der Gaming-Hardware dreht sich darum, den PC-Gaming-Sektor tragbar zu machen. Valve begann diese Bemühungen mit dem immer noch fantastischen Steam Deck, und seitdem haben auch Lenovo, Asus und verschiedene andere Konkurrenten ihre Sicht der Dinge vorgestellt.

Zu diesem Unternehmen gesellt sich nun auch MSI, das während seines Auftritts auf der CES 2024 die Claw vorstellte, eine tragbare Gaming-Lösung, die die Meteor Lake -Architektur verwendet, um Gameplay zu liefern. Uns wurde gesagt, dass dieses Gerät von Intel Core Ultra-CPUs angetrieben wird und die Intel XeSS-Technologie verwendet, um die FPS zu verbessern und zu verbessern. Der Claw nutzt auch die MSI-Wärmesysteme Cooler Boost Hyperflow, um das Gerät unter Last kühl zu halten.

Was die Akkulaufzeit des Geräts betrifft, so bringt das Claw einen 53-Wh-Akku mit, der bei maximaler Belastung zwei Stunden Spielzeit liefern soll. MSI Center wurde ebenfalls an die Claw angepasst, und das Gerät kann Android -Titel sowie PC-Spiele über MSIs APP Player abspielen. Beim Display handelt es sich um einen sieben Zoll großen Full-HD-Touchscreen mit einer Bildwiederholfrequenz von 120 Hz.

MSI beabsichtigt, dass die Claw die leistungsstärkste tragbare Gaming-Lösung auf dem Markt ist, und wie sich dieses Ziel auf den Preis auswirkt, hat MSI noch keine Informationen an dieser Front preisgegeben. Wir wissen auch noch nicht genau, wann das Claw debütieren wird.