Es ist eine knifflige Sache, da es sich um einen Gaming-Laptop in der heutigen Zeit handelt. Die Anforderungen der Gamer sind höher denn je. Sie müssen nicht nur eine erstklassige Leistung bieten, die der eines Tower-PCs gleichkommen oder diese sogar übertreffen kann, sondern Sie müssen dies auch mit einem Bruchteil der Größe und des Gewichts tun und ohne sich bis zur Explosion zu erhitzen.

Mit jeder neuen Generation von Grafikkarten und Prozessoren, die auf den Markt kommen, wird diese Herausforderung immer schwieriger, aber MSI hat sich mutig der Herausforderung gestellt. Der Vector 16 HX steht nun schon seit einiger Zeit bei mir zu Hause und ich muss sagen, dass ich insgesamt sehr beeindruckt von ihm war. Es ist ein großes Stück Ausrüstung, etwas, das Sie sofort bemerken werden, wenn Sie es aus der Verpackung nehmen, mit einem 16-Zoll-Display mit 1920 x 1200 Pixeln, das einen großen Teil des Gehäuses einnimmt.

Für diejenigen, die nach einer besseren Auflösung suchen, mag dies wie ein kleiner Wermutstropfen klingen, aber obwohl es etwas gewöhnungsbedürftig war, fand ich, dass der Bildschirm einer der herausragenden Reize dieses Laptops ist. Seine Höhe ermöglicht es einer größeren Person wie mir, meinen Rücken nicht krümmen zu müssen, um die beste Sicht auf den Bildschirm zu haben, und es trug dazu bei, ein insgesamt filmischeres Gefühl beim Ansehen von Filmen und Spielen zu erzeugen. Die niedrigere Auflösung bedeutet auch, dass Sie die 144 Hz des Displays auch bei viel anspruchsvolleren Spielen optimal nutzen können.

Apropos Anforderungen an Spiele: Das Vector 16 HX hat sie ohne große Sorgen abgeschüttelt. Selbst Spiele, die darauf ausgelegt sind, ihren Tribut zu fordern, waren der Leistung nicht gewachsen, und mit einem Intel Core i9-13980HX und einem 4080 sollte das nicht allzu überraschend sein. Das einzige Problem ist, dass das MSI Vector 16 HX aufgrund der so leistungsstarken Komponenten im Inneren verdammt viel Lärm macht. Wenn du deine Kopfhörer nach nur einer Stunde Spiel abnimmst, wirst du dich fühlen, als säßt du auf dem Flügel eines Flugzeugs. Solange Sie eine anständige Geräuschunterdrückung haben, sollte es Ihnen gut gehen, aber es ist erwähnenswert, dass dies ein lautes Biest ist.

Aber es ist ein Biest, und zwar ein leichtes. Trotz seiner Größe wiegt das MSI Vector 16 HX nur 2,7 kg, fühlt sich aber beim Greifen noch leichter an. Es ist auch ein dünnes Gerät, was wahrscheinlich ein weiterer Grund ist, warum die Lüfter so hart arbeiten müssen, um sicherzustellen, dass nichts überhitzt. Das Modell, das ich mir angesehen habe, hatte ein charmantes Design, komplett mit einer schnellen und reaktionsschnellen Tastatur und einem Trackpad. Es gab die üblichen RGB-Leuchten auf der Tastatur, aber ansonsten beeindruckt mich MSI wieder einmal mit seiner Fähigkeit, einen Gaming-Laptop nicht absolut nach "Gamer-Vibes" stinken zu lassen. Die Farbgebung des Gehäuses in Cosmos Grey ist professionell und strahlt die Qualität aus, die man von einem Laptop erwarten würde, der 2049 GBP kostet.

Bei diesem Preis könnten Sie zusammenzucken, aber es ist ein Laptop, der Ihnen ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis bietet. Neben den herausragenden Treffern der GPU und CPU erhalten Sie auch 16 GB DDR5-5600-RAM, der auf 64 GB aufgerüstet werden kann, wenn Sie geschickt genug sind, tief in die Eingeweide eines Laptops zu graben, und eine 1 TB NVMe-SSD. Es gibt auch andere Peripheriegeräte, wie funktionale Lautsprecher und eine gute Webcam, aber wenn Sie einen Gaming-Laptop kaufen, möchten Sie wirklich spielen, wobei diese anderen Ergänzungen verständlicherweise zweitrangig sind. Fügen Sie viele Anschlüsse und eine starke Akkulaufzeit hinzu, und Sie haben ein Rezept für einen sehr, sehr starken Gaming-Laptop, der ein absolutes Kraftpaket für jeden PC-Spieler ist, der sein primäres Rig als tragbares Gerät haben möchte.

