MSI teasert einen Steam Deck-Konkurrenten für die CES 2024 an

Seit das Steam Deck den Weg für den Handheld-Gaming-PC geebnet hat, haben wir viele Konkurrenten gesehen, die sich an der Entwicklung eines Gaming-Rigs versucht haben, das man überall hin mitnehmen kann. ASUS hat das ROG Ally, Lenovo hat das Legion Go und es scheint, dass auch MSI etwas am Kochen hat.

Wie aus einem Teaser-Video auf dem Instagram-Account des Unternehmens hervorgeht, scheint es, dass MSI auf der diesjährigen CES ein neues Handheld-Gaming-Rig vorstellen möchte. Es ist schwer vorstellbar, dass dieser Teaser auf etwas anderes hinweist, da das Video ein Handheld-Gerät zeigt.

Auch wenn es größtenteils im Dunkeln gelassen wird, ist es ziemlich einfach zu erkennen, was dieses Ding ist. Aber selbst wenn wir wissen, was MSI enthüllt, müssen wir bis zur offiziellen Enthüllung warten, um Spezifikationen und mehr zu erfahren.