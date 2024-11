MSI stellt seinen neuen Konkurrenten zum Steam Deck vor - MSI Claw 8 AI Plus

HQ

Handheld-PC-Konsolen sind in ihrer Popularität explodiert, und das aus einem sehr guten Grund. Sie sind einfach eine wunderbar geniale Art, Spiele zu genießen – ob auf der Couch, unter einer Decke oder im Lieblingssessel mit einem gemütlichen Überwurf.

Pünktlich zur Weihnachtszeit wird MSI mit dem MSI Claw 8 AI Plus einen Nachfolger für seine Claw auf den Markt bringen. Dieses kompakte Kraftpaket verfügt über einen 8-Zoll-Bildschirm, einen Intel Lunar Lake-Chipsatz unter der Haube und satte 32 GB RAM. Gar nicht so schlecht.

Die MSI Claw 8 AI Plus wird am Weihnachtstag, dem 25. Dezember, auf den Markt kommen und etwas mehr als 12.000 SEK kosten, was sie zu einer der – oder vielleicht sogar – teuersten Handheld-PC-Konsolen auf dem Markt macht.

Besitzen Sie eine Handheld-PC-Konsole, und wenn ja, welche? Oder planen Sie, sich einen zuzulegen?