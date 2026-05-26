MSI stellt Grafikkarten vor, inspiriert von The Mandalorian and Grogu

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Fans auf der ganzen Welt strömen in letzter Zeit in die Kinos, um den neuesten Star-Wars-Film mit großem Budget zu sehen, da The Mandalorian und Grogu kürzlich in den Kinos eröffnet wurden und das letzte Wochenende gewannen. Da der Film jetzt zum Anschauen verfügbar ist, möchtest du vielleicht ein wenig Flair aus einer weit, weit entfernten Galaxie auf deine PC-Kampfstation bringen, und falls ja, hat MSI genau die Technik im Sinn.

MSI und Star Wars haben sich zusammengeschlossen, um eine limitierte Edition von GeForce RTX 5080 16G-Grafikkarten zu entwickeln, die um Mando und Grogu herum thematisiert sind und erstklassige Leistung mit einem stilvollen Erscheinungsbild verbinden.

Die GPUs sind in einem speziellen Farbschema erhältlich, das an The Mandalorian und Grogu erinnert, mit einer eleganten, gebürsteten Metalloberfläche, die Din Djarins Beskar-Rüstung widerspiegeln soll, während ein begleitender VGA-Halter vorhanden ist und Grogu ähnelt, inklusive Ohren. Es gibt außerdem anpassbare magnetische Rückplatten, die ausgetauscht werden können, um eine Vielzahl von Logos aus der Star Wars-Welt zu zeigen, sei es Mandos Helm, die Neue Republik, die imperialen Überreste oder auch Grogu.

Insgesamt werden nur 500 dieser Grafikkarten hergestellt und Fans in ganz Europa angeboten, die nun über den MSI E-Shop und Händler erhältlich sind.