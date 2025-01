MSI stellt auf der CES die Laptop-Reihe der RTX 50-Serie vor

HQ

Da Nvidia den Vorhang für eine ganze Reihe neuer leistungsstarker GPUs lüftet, die speziell als RTX 50 Series bekannt sind, ist es absolut keine Überraschung, dass verschiedene Computer- und Laptop-Hersteller auf der ganzen Welt die verbesserte Technologie nutzen, um ihre verschiedenen Modelle und Produktreihen zu verbessern. Eines, das dies begrüßt, ist MSI, das auf der CES jetzt RTX 50 Series -betriebene Modelle Titan, Raider, Vector und Stealth Modelle vorgestellt hat.

Konkret sind es die Titan 18 HX AI, Raider 18 HX AI, Raider A18 HX, Vector A18 HX, Vector 16 HX AI, Vector 17 HX AI, Stealth 18 HX AI, Stealth A18 AI+ und die Stealth A16+, die entweder RTX 5080- oder RTX 5090-GPU-Optionen bieten. Uns wurde gesagt, dass diese neue Generation von Grafikkarten diesen Geräten neue PS-Höhen, Grafiktreue, Leistung und Geschwindigkeit ermöglichen wird, und das zum Teil dank der Unterstützung von DLSS 4, das behauptet, Bilder mit "beispielloser Geschwindigkeit" erzeugen zu können.

Diese neuen Modelle werden auch entweder durch eine Intel oder AMD CPU ergänzt, insbesondere durch die neuesten Iterationen ihrer CPUs, sei es die Intel Core Ultra Series 2 oder die AMD Ryzen AI 300 oder die Ryzen 9000 Series.

Mit Blick auf leistungsstärkere Komponenten hat MSI auch über die verbesserte Kühllösung gesprochen, die diese neuen Modelle verwenden werden. Uns wurde eine SSD-Heatpipe versprochen, die die SSD-Temperaturen um bis zu 10 Grad Celsius senken kann, um konsistentere Übertragungsgeschwindigkeiten zu gewährleisten und diese Laptops auch für die Super RAID 5 -Technologie vorzubereiten, die Gen5- und Gen4-SSDs kombiniert, um eine Lesegeschwindigkeit von satten 18.000 MB/s zu erreichen.

Gemäß den KI-Elementen integriert die MSI AI Robot -Technologie künstliche Intelligenz in die Geräte, um ihre Funktionalität zu verbessern, und das alles, ohne dass eine Internetverbindung erforderlich ist, um wie vorgesehen zu funktionieren.

Um diese neue Ära der Computer- und Laptop-Technologie zu markieren, hat MSI eine Sonderedition Titan 18 HX kreiert, die als Dragon Edition Norse Myth bekannt ist und handgezeichnete 3D-Drachen und nordische Motive enthält, um die Kraft des betreffenden Gadgets widerzuspiegeln.

Ansonsten ist für diejenigen, die nach einem Laptop suchen, der weniger auf Spiele zugeschnitten ist, die neue Business- und Produktivitätslinie, die als Venture oder VenturePro bekannt ist, genau das Richtige für Sie. Diese Laptops sind in 14-Zoll- und 17-Zoll-Varianten erhältlich, sind mit den neuesten CPUs und einer diskreten GPU ausgestattet, verfügen über eine hervorragende Kühlung, einen geringeren Wärme- und Geräuschpegel und sind so konzipiert, dass sie kreative Aufgaben mit Leichtigkeit bewältigen können. Was den Venture und den VenturePro unterscheidet, ist, dass letzterer über einen verstärkten Akku verfügt, der angeblich etwa 4-5 Stunden länger hält.

Es sollte auch gesagt werden, dass die Linien Pulse und Crosshair erweitert wurden, um eine RTX 5070 zu unterstützen, aber die genauen Details zu diesen Laptops müssen noch näher erläutert werden.

Die genauen Preise und das Veröffentlichungsdatum für diese neuen Gadgets müssen noch bekannt gegeben werden.