MSI spendiert dem Claw ein Intel Core Ultra-Upgrade

HQ

MSI hat in diesem Jahr auf der Computex einen ziemlichen Auftritt hingelegt. Zusätzlich zu den erwarteten Ankündigungen von Marken-Laptops und einer neuen Laptop-Linie mit KI und besseren Intel-CPUs hat der Technologiehersteller auch die nächste Iteration seines Handheld-Gaming-Systems vorgestellt, das Claw.

Dieses neue System ist als Claw 8 AI+ bekannt und gilt als der weltweit erste Windows 11 Gaming-Handheld, der von einer Intel Core Ultra -CPU angetrieben wird. Diese Prozessoren werden den Codenamen Lunar Lake tragen und sollen mit einigen aufregenden anderen Verbesserungen kombiniert werden, um dieses Modell vom Basismodell abzuheben.

Uns wird gesagt, dass wir eine verbesserte Energieeffizienz, einen zusätzlichen USB-C-Anschluss, der Thunderbolt 4 unterstützt, mehr taktile LB / RV-Tasten, eine erhöhte Akkukapazität und ein leichteres Ladegerät an der Wand erwarten können. All dies wird kombiniert, so dass MSI behaupten kann, dass der Claw 8 AI+ der "fortschrittlichste 8-Zoll-Gaming-Handheld auf dem Markt" ist.

Wir haben noch nichts über Preise oder Veröffentlichungsdatum erfahren, aber wir wissen, dass es mit einem Monat Game Pass enthalten sein wird.

Apropos Claw und Game Pass MSI nutzte seinen Computex-Showcase auch, um eine spezielle Version des 7-Zoll-Modells Claw mit der Marke Fallout zu enthüllen, die so gestaltet wurde, dass sie die Pip-Boys widerspiegelt, die von Vault -Bewohnern getragen werden. Sie können es sich unten ansehen. Es gibt kein Wort darüber, wann dies auf den Markt kommen wird, aber erwarten Sie, dass es aufgrund der limitierten Auflage schwierig sein wird, sie in die Hand zu nehmen.