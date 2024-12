Wenn es um die Auswahl eines Laptops geht, müssen Sie eine breite Palette von Laptops durchsuchen, um festzustellen, welchen Typ Sie für die anstehende Aufgabe benötigen. Während MacBooks allgemein für ihre Benutzerfreundlichkeit und engen Proportionen bekannt sind, die sie zu Produktivitätszentren machen, fehlt es ihnen, wenn es um Videospiele geht. Wenn Sie stattdessen PC-Spiele für unterwegs suchen, öffnen Sie die Tür zu einer ganzen Reihe von Windows -basierten Alternativen, sei es von ASUS, Dells Alienware, Razer, Lenovo, HPs OMEN, Acer und sogar MSI. Es ist der letztere Hardware-Hersteller, auf den ich mich heute konzentriere, da ich in den letzten Wochen das unglaublich leistungsstarke MSI Raider GE78 HX 14VHG durch den Klingelton geschickt habe.

Lassen Sie mich zunächst darlegen, warum Sie dieses Gerät als Laptop der Wahl betrachten würden. Ausgestattet war das Testgerät mit einer immens leistungsfähigen Intel i9-14900HX CPU mit 24 Cores und 32 Threads mit einer Taktung von 2,42 GHz sowie einer Nvidia RTX 4080 GPU mit 12 GB Onboard-Speicher. Dazu kommen 32 GB DDR5 SDRAM, die mit rund 5.600 MHz getaktet sind, sowie ein weiterer verfügbarer SSD-Speicher von 4 TB. Im Wesentlichen handelt es sich um einen Laptop, der Sie etwa 2.600 GBP kostet, was sehr teuer ist, ungefähr so teuer wie der neueste und leistungsstärkste MacBook Pro mit einem M4 Max -Chip, aber auch nicht ganz in der gleichen Kategorie wie die elitärsten und am besten ausgestatteten Gaming-Laptops auf dem Markt. All diese Technologie ist mehr als genug, um es diesem Laptop zu ermöglichen, die neuesten anspruchsvollen PC-Videospiele mit den höchsten Grafikeinstellungen und mit aktiviertem Ray-Tracing auszuführen, wenn verfügbar, was dank der Unterstützung von KI-Funktionen wie DLSS, die aufgrund der integrierten 40 Series GPU vorhanden sind, verbessert und plausibler gemacht wird. Da es Spiele mit Leichtigkeit bewältigen kann, ist alles andere, wofür Sie jemals wirklich einen Laptop benötigen würden, auch ein Spaziergang im Park, was dies zu einem echten Titanen und Giganten im Hardware-Bereich macht, nicht dass Sie für den Preis etwas anderes erwarten würden.

Da ich über Leistung spreche, lassen Sie mich Ihnen auch einige Zahlen und Informationen zuwerfen. Nach einigen Tests lieferte Geekbench 6 einen GPU-Score von 134128 und für die CPU einen Single Core -Score von 2725 und einen Multi Core -Score von 10825. Cinebench fügte dann mit einem sehr beeindruckenden Single Core -Score von 1814 hinzu, was ihn mit deutlichem Abstand vor einen Großteil der Konkurrenz bringt, während der Multi Core -Score bei 12220 ein wenig ins Stocken gerät und im Vergleich zu AMD Ryzens Threadrippers und sogar Intel Xeon zu kämpfen hat. Nun, alle von euch, die nicht binär lesen und Computer sprechen, fragen sich vielleicht, wie sich das auf die Gameplay-Leistung auswirkt? Ich habe eine Liste von Spielen an ihren grafischen Grenzen getestet, bei denen Ray-Tracing aktiviert war, wo es im AAA- bis Indie-Spektrum und aus einer Sammlung von Genres verfügbar war, und wie Sie unten sehen können, erobert das Raider im Grunde alle mit Leichtigkeit, und das alles unter Ausnutzung des Balanced -Benutzerszenarios des Computers anstelle seines kräftezehrenden Extreme Performance -Modus.



Hades II: Begrenzt auf 240 fps, während die GPU kaum mehr als 40 % auslastet.



Marvel's Midnight Suns: Durchschnittliche 125 fps mit einer maximalen GPU von 1.950 MHz, während die CPU kaum 10 % ihres Potenzials benötigte.



Ghostrunner 2: Ungefähr 140 fps, während GPU und CPU mit den Daten von Marvel's Midnight Suns übereinstimmten. Auch hier war das Raytracing hervorragend und stellte bei kristallklarer Optik keine Herausforderungen dar.



No Rest for the Wicked: Durchschnittliche 145 fps mit einer GPU, die vollen Aufwand erfordert und bis zu 2.300 MHz taktet, während die CPU bei 3.500 MHz 13 % erreicht.



The Ascent: Stabile 130 fps mit einer GPU mit 2.200 MHz bei voller Leistung, wobei die CPU bis zu 21 % Auslastung und 3.200 MHz erreicht.



Octopath Traveler II: Gesperrt bei 120 fps, wobei die GPU 1.000 MHz bei 33 % Auslastung und die CPU 2.800 bei 7 % Leistung anzeigt.



MultiVersus: Absurde (und aufgrund von Display-Einschränkungen unbrauchbare) 430 fps, wobei eine GPU 2.400 MHz bei 85 % erreicht, während die CPU 4.300 MHz bei 12 % erreicht.



Baldur's Gate III: Mit durchschnittlich 102 fps das niedrigste der Reihe, wobei die GPU 1.950 MHz bei 100 % erreichte, während die CPU 4.600 MHz bei 14 % erreichte.



Werbung:

Das Erstaunliche an diesen Daten war, dass der Raider trotz seiner Grenzen nur interne Temperaturhöchstwerte von 91 Grad Celsius (und einer durchschnittlichen Ruhetemperatur von 61 Grad Celsius) für die CPU und 80 Grad Celsius für die GPU (plus 49 Grad Celsius im Ruhezustand) aufwies. Ja, das ist ziemlich heiß, aber für ein Notebook zeigt es, dass die größeren Lüfter und die breiteren Rohre, aus denen die CoolerBoost 5-Lösung besteht, wirklich gut funktionieren. Was ich sagen werde, ist, dass sich dieser Laptop wie ein Hurrikan anhört, wenn die Kühlung voll funktionsfähig ist, weshalb ich dringend empfehlen würde, auf die MSI Center -Software zu achten und manuell zwischen den Kühlmodi zu wechseln, je nachdem, was Sie tun. Während meiner Zeittests stellte ich fest, dass die KI-Tools in MSI Center zu den besten Zeiten ineffektiv und unzuverlässig waren, was bedeutet, dass selbst bei sehr geringer Belastung die Raider so klingen würden, als würde ich versuchen, Red Dead Redemption 2 bei Ultra Grafiken mit Ray-Tracing-Licht zu rendern. Die Lösung bestand einfach darin, von der KI-gesteuerten Suite auf die manuelle Silent zu wechseln, da dann die Raider deutlich leiser werden würde.

Ich habe vorhin bemerkt, dass die Bildrate von MultiVersus unbrauchbar war, und was ich damit meine, ist, dass dieser Raider ein Display hat, das eine Spitzenleistung von 240 Hz erreicht. Es handelt sich um ein sehr leistungsfähiges QHD+-Panel im Verhältnis 16:10, das eine beeindruckende Grafik und Grafik liefert, aber auch hier auf Kosten der Tatsache, dass Sie weder die 360 Hz erreichen, die einige moderne Gaming-Laptops bieten können, noch über eine native 4K-Grafik verfügen. Für mich ist dies eine feine Balance, ein komfortabler Ort, um eine gute Aufteilung von flüssigen, aber schönen Grafiken zu erhalten, und es ermöglicht Ihnen auch, jedes Spiel an die Funktionsweise dieses Geräts anzupassen, d.h. indem Sie erstklassige grafische Details haben und immer noch 120+ fps in anspruchsvollen Spielen erreichen und ihr FPS-Limit in weniger anspruchsvollen Projekten erreichen.

Wenn es also um einen Gaming-Laptop geht, gibt es wirklich keine Grenzen für das, was dieser Raider leisten kann. Es ist ein ausgezeichnetes und kompetentes Gerät, das alles kann, was Sie heute und wahrscheinlich auch in den nächsten Jahren ohne große Probleme benötigen. Aber ich wünschte, MSI würde sich ein wenig mehr auf das Aussehen und Design ihrer Geräte konzentrieren, denn ehrlich gesagt ist das Raider kein Hingucker. Es ist sehr einfach in Form und Abmessungen, hat aber all diese albernen Gamer-Gimmicks, die Gaming-Laptops oft zu einem Schandfleck machen. Es hat ungewöhnliche Akzente und Unebenheiten und Falten über dem Gehäuse, massive Lüftungsschlitze (die man wirklich wegen des Kühlbedarfs entschuldigen kann) und auch unnötige RGB-Elemente. Das hört sich vielleicht wie eine typische alte Schimpftirade über zu viel RGB an, aber ich habe eigentlich nichts gegen RGB in Bezug auf die Technologie, solange sie gut implementiert ist. Hier kommt es jedoch in einer hintergrundbeleuchteten Tastatur (keine Probleme) und einem massiven und völlig unnötigen RGB-Streifen über die Vorderseite des Laptops... Es ist hässlich und dient buchstäblich keinem nützlichen Zweck.

Werbung:

Wenn man sich die Konnektivität ansieht, bekommt man alles, was man sich von einem Laptop wünschen kann. Wir sprechen hier von drei Thunderbolt 4 -Anschlüssen, zwei USBs, einem SD-Kartenleser, einer Audiobuchse, einem HDMI-Anschluss und einem Ethernet-Anschluss (der Laptop unterstützt sogar Wi-Fi 7!). In Kombination mit einer leistungsfähigen 99,9-kWh-Batterie, die den Tag unter geringer Belastung hält, aber beim Spielen von Videospielen in ein oder zwei Stunden dahinschmilzt, sowie einer Sammlung von sechs Lautsprechern, die großartig klingenden Klang erzeugen und das auch noch bei sehr hoher Lautstärke, gibt es wirklich viel, was dieser Raider richtig macht.

Aber ich muss es noch einmal auf meinen Punkt zurückbringen, dass Sie absolut erwarten würden, dass dieser Raider in all diesen Kategorien übertrifft, wenn man bedenkt, dass er Sie 2.600 £ kostet. Dies ist aus vielen Gründen ein großartiger Laptop, aber wenn Sie nur einfache und seltene Spiele unterwegs durchführen möchten, sind Sie besser dran, wenn Sie sich einen günstigeren, produktivitätsorientierten Laptop zulegen und dann einen Steam Deck oder einen Nintendo Switch haben, um Spiele zu ermöglichen. Wenn Sie jedoch die neuesten und anspruchsvollsten Spiele spielen möchten, während Sie nicht an Ihrem Desktop sitzen, während Sie gleichzeitig ein System haben, das als Produktivitätskraftwerk fungieren kann, wird Sie dieses Raider überhaupt nicht im Stich lassen.