Wenn in der Überschrift "beste Angebote" steht, bedeutet das leider nicht, dass die Karte billig ist. Aus irgendeinem Grund - und es ist nicht die Schuld von MSI - kostet die Karte ~500 Pfund, was nicht viel Sinn macht, wenn es ein fast identisches Modell für AMD gibt, die X870E, die ich privat nutze, und sie kostet weniger als die Hälfte. In der Tat ist dies ein unglücklicher Trend, den Intel entwickelt hat, denn wenn Sie mit Intels Ultra S200-Serie spielen möchten, kommen Sie um ein neues Motherboard nicht herum, und sie sind einfach teuer. Schauen Sie sich nur das MSI-eigene Tomahawk WiFi an - ein Einstiegsbranding, das jetzt knapp 280 GBP kostet. Ja, es ist ein bisschen verrückt.

Aber genug über den künstlich hohen Preis; MSI und die anderen Mainboard-Hersteller können wohl nicht viel dagegen tun, also schauen wir uns das MSI MPG Z890 Carbon WiFi an, das, wie der Name schon sagt, überall mit kleinen Kohlefaser-Akzenten versehen ist. Ansonsten ist es in einem schönen Schwarz gehalten, mit Ausnahme des neuen PCIe-Stromanschlusses, der hellgrau ist.

Es gibt eine Menge netter technischer Spezifikationen, aber für mich persönlich ist das Wichtigste der Zugang zu Anschlüssen und nicht zuletzt eine Debug-LED. MSI hat sich für ein Easy-Click-System für M.2-Kühlkörper und andere Dinge entschieden, so dass man nicht mit Mini-Schrauben herumspielen muss. Neben Clear CMOS und Flash BIOS gibt es noch eine zusätzliche Taste, die Sie selbst einstellen können, und dann gibt es noch meinen absoluten Favoriten: die GPU-Release-Taste, oder in der MSI-Sprache EZ PCIe Release. Es ist etwas, das ich vor Jahren ausprobiert habe und immer noch nicht weiß, dass es gesetzlich nicht vorgeschrieben ist - weil es genial ist.

Der Internetteil umfasst WiFi 7 und 2,5G + 5G LAN, was für die meisten Menschen völlig übertrieben ist, aber für das Streamen und Bearbeiten von 4K-Inhalten aus externen Quellen ist es eigentlich ausreichend. Zu meiner Überraschung ist die WiFi-Antenne kein Schraubgewinde mehr; Es rastet einfach ein.

Auch in Bezug auf USB-Konnektivität gibt es alles, was man sich wünschen kann, einschließlich Thunderbolt 4 und einer extra dicken Acht-Lagen-Leiterplatte. Darüber hinaus hat MSI spezielle Steckverbinder entwickelt, damit die eigenen Kühlprodukte schnell und einfach mit so wenig Kabeln wie möglich installiert werden können - auch wenn es sich um RGB-Leuchten handelt. Selbstverständlich sind auch Adapter für Nicht-MSI-Produkte im Lieferumfang enthalten. MSI hat nun auch ein All-in-One-Kabel entwickelt, um die vielen Kontaktpunkte des Mainboards und die Frontplatte etc. in einem Schrank zu verbinden - von MSI, um genau zu sein.

Was die Kühlung angeht, gibt es wie immer neben dem VRM-Teil, der auch bei starker Belastung knapp über 60 Grad bleibt, eine riesige Menge an Kühlrippen, und als Bindeglied zwischen der Kühlung und der heißen Metalloberfläche kommen 7W Wärmeleitpads zum Einsatz. Der Chipsatz ist außerdem mit einem soliden und direkt montierten Kühlkörper ausgestattet, der auch die vier PCIe 4.0 M.2-Laufwerke kühlt; Das primäre PCIe 5.0-Laufwerk verfügt jedoch über ein eigenes Kühlprofil. Selbstverständlich gibt es sowohl an der Unterseite als auch an der Oberseite der Laufwerke eine Kühlung. In Bezug auf die Leistung gibt es 20+1+1+1+1 Leistungsphasen mit jeweils 110A, was auf lange Sicht hoffentlich bedeutet, dass deine Grafikkarte mit dem Strom in der Steckdose auskommt und mit nichts anderem.

Die Kühlkörper werden mit einem Federmechanismus befestigt und anstelle von kleinen Schrauben verwenden die M.2-Laufwerke eine Art Schraube auf einer Feder. Es ist etwas gewöhnungsbedürftig, aber es funktioniert.

Neben dem eigentlichen Build-Prozess verwendet das MPG Z890 Carbon WiFi das neue und besser organisierte BIOS von MSI. Dazu gehören ein deutlich einfacherer Zugriff auf Übertaktungs- und Boost-Optionen direkt über das vereinfachte Hauptmenü sowie ein einfacher Zugriff auf das Energiemanagement und die Kalibrierung der Lastleitung für Stabilität - ebenso wie für diejenigen, die mit der Spannungsregelung oder dem Basistakt experimentieren möchten. Es gibt auch einige einfachere Ein-Klick-Lösungen, und vielen Dank dafür! Es gibt großartige Optionen, um mit RAM-Timings herumzuspielen, aber am wichtigsten ist, dass das Motherboard CUDIMM-RAM unterstützt - den Typ, der derzeit wahnsinnige Geschwindigkeitsrekorde aufstellt - und es bietet Werksunterstützung für DDR5-9200 direkt nach dem Auspacken.

Beim Navigieren gibt es auch eine deutliche Verwendung von Farbcodierungen für verschiedene Überschriften, und dies spiegelt sich in den Anschlüssen auf der Rückseite wider, wo alles sauber mit Typ und Geschwindigkeit gekennzeichnet ist - es ist tatsächlich nützlich. MSI empfiehlt natürlich, ihr MSI Center für alles zu verwenden, was mit der Hardwareverwaltung zu tun hat.

Das einzige, was ich wirklich vermisse, ist eine Dual-BIOS-Option. Das wäre schön gewesen. Glücklicherweise gibt es einen optischen Ausgang und einen dedizierten Kopfhörerausgang. 10 USB-Eingänge klingen zwar nach viel, aber ein paar der langsameren Typen für Tastaturen wären zum Beispiel nützlich gewesen. Alternativ hätten einige der anspruchsvolleren internen USB-Anschlüsse weggelassen werden können; Mehr als einen zu haben, scheint ein bisschen viel zu sein.

Was die Leistung angeht, kann sich das Mainboard, wie erwähnt, durchaus sehen lassen: knapp über 60 Grad bei maximaler Last. Mit einer RTX 4080 und einer Intel Ultra 9 285K erreichten wir einen SpeedWay-Score von 7183 im 3D-Benchmark, einen Time Spy Extreme-Score von 1393 und in AIDA64 von 8610, mit Total War: Warhammer 3 mit 199 FPS und COD 5 mit 172 FPS - beide in 1080p. Diese Zahlen mögen willkürlich erscheinen, aber sie liegen nur geringfügig unter dem, was das größere MPG ACE-Modell liefern kann, und es kostet nur halb so viel. Kurz gesagt, diese Karte bietet Ihnen alle Kühlungs-, Übertaktungsmöglichkeiten und Funktionen, die Sie für Ihre neue Intel-CPU benötigen - aber der Preis spiegelt dies leider wider. Und tragischerweise ist es im Intel-Land immer noch "billig". MSI hingegen verdient Punkte dafür, dass es sich wirklich bemüht, den Aufbau zu erleichtern und den Benutzer nach besten Kräften vor Unfällen zu schützen.