MSI hat seine erste Charge von RTX 40 Series Laptops vorgestellt

HQ

MSI hat jetzt offiziell den Vorhang für eine Tonne neuer Laptops gelüftet, die sich seiner Produktpalette anschließen werden. Diese Sammlung wird alle RTX 40 Series GPUs und bis zu Intel HX-CPUs der 13. Generation enthalten, wobei jedes Gerät ab sofort vorbestellt werden kann. Was diese Laptops sind, hier ist ein kurzer Überblick über jeden.

Stealth 16 Studio und Stealth 14 Studio

Diese beiden Modelle sind in den Farben Pure White und Star Blue erhältlich und verfügen über ein Chassis aus Aluminium-Magnesium-Legierung, das weniger als 2 kg wiegt. Die 14-Zoll-Variante verfügt über ein MSI Vapor Chamber-Thermodesign und wird als "einer der leistungsstärksten 14-Zoll-Laptops der Welt" bezeichnet.

Die Stealth-Serie wird trotz der Namenskonventionen dieser beiden neuen Modelle in 14", 15,6", 16" und 17,3" Varianten erhältlich sein, wobei die 14- und 16-Zoll-Systeme später in diesem Monat in Großbritannien zu Preisen ab £ 1999 und £ 2399 erhältlich sein werden.

Titan GT77 HX

Dies wird einer der leistungsstärksten Laptops im MSI-Sortiment sein und über eine i9-13980HX-CPU und eine GeForce RTX 4090-GPU verfügen. Es wird auch das weltweit erste 4K / 144Hz MiniLED-Display auf einem Laptop geben, und mit all dem im Hinterkopf wird der Titan GT77 HX jetzt zu Preisen ab £ 5299 verkauft.

Raider Serie

Die gesamte Raider-Serie wird mit einem neuen, von einem Sportwagen inspirierten Chassis aufgewertet und wird sogar mit einem neuen Matrix-Lichtbalken für Flair ausgestattet. Das Raider GE68 HX erhält auch die zusätzliche Ergänzung eines Smart TouchPad, das die am häufigsten verwendeten Hotkeys und Funktionen auf das Touchpad setzt, um es noch bequemer zu machen.

Die Raider-Serie wird in 17"- und 16"-Varianten erhältlich sein und ab £ 2499 erhältlich sein, während die Raider GE68 HX bei £ 2899 beginnen wird.

Cyborg 15

Dieser neue Laptop wurde entwickelt, um der ultimative Laptop für alltägliche Spiele zu sein und soll über ein durchscheinendes Gehäusedesign verfügen, mit dem Sie seine mechanischen Innereien sehen können. Es wird später in diesem Monat in Großbritannien auf den Markt kommen und eines der preisgünstigsten Modelle mit rund £ 1249-1399 sein.

Creator Z Serie

Die Content-Creator-freundlichen Geräte werden auch mit der neuesten Technologie und Hardware und sogar der Vapor Chamber-Wärmebildlösung von MSI aufgerüstet. Es wird auch eine bessere Unterstützung für die MSI Pen 2 geben und die Serie wird irgendwann in diesem Jahr nach Großbritannien kommen.

Prestige Serie

Die Prestige-Serie wird um ein neues Modell namens Prestige 13 Evo erweitert. Dieser wiegt weniger als 1 kg und ist mit einem 75-Wh-Akku ausgestattet.

Die gesamte Prestige-Serie wird in einer Reihe von Größen erhältlich sein und ab £ 1399 für den 13 Evo und £ 1499 für das 16 Evo-Modell erhältlich sein.

Modern Serie

Schließlich erhält die Modern-Serie einige neue Farbvarianten zur Auswahl, die später in diesem Jahr in Großbritannien erhältlich sein werden, wobei Spezifikationen und Preise noch bestätigt werden müssen.