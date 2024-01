MSI enthüllt neue Generation von KI-gestützten Laptops

HQ

MSI hat seinen Auftritt auf der CES 2024 gehabt. Als Teil dieser Bemühungen hat das Technologieunternehmen eine neue Generation von verbesserten Laptops vorgestellt, von denen jeder 18 Zoll groß ist und von Intel-CPUs der 14. Generation angetrieben wird und mit den bisher größten Dampfkammermodulen von MSI ausgestattet ist.

Jeder der Laptops wird die neuen Intel Core Ultra CPUs verwenden, um nachhaltige KI-Workloads zu liefern. Dies bedeutet, dass die Laptops Zugang zu einer dedizierten neuronalen Verarbeitungseinheit erhalten, die speziell für KI-Aufgaben entwickelt wurde, sowie Low-Power-Efficient-Kerne für minimalen Stromverbrauch bei Routineaufgaben. Die ARC-Grafik beabsichtigt auch, die Grafikleistung pro Watt für die Laptops im Vergleich zu früheren Generationen zu verdoppeln.

Was diese Laptops betrifft, so erhalten die Familien Titan, Raider und Stealth alle diese neue, leistungsstärkere 18-Zoll-Variante, die jeweils als Titan 18 HX, Raider 18 HX und Stealth 18 AI Studio bekannt ist. Jedes unterstützt ein 4K/120Hz MiniLED-Display, das auch die HDR 1000-Zertifizierung erreicht. Die Laptops verfügen außerdem über das weltweit erste Seamless RGB Haptic Touchpad sowie Cherry-Schalter in ihren mechanischen Tastaturen sowie über drei M.2-SSD-Steckplätze mit einer maximalen Kapazität von 12 TB.

Apropos Laptops: MSI hat auch neue Versionen der KI Vector HX, Crosshair HX, Pulse AI, Sword HX, Cyborg, Thin 15, Prestige 16/14/13 AI und verschiedener anderer Creator, CreatorPro und HX Studio Geräte vorgestellt. Jeder bringt moderne Verbesserungen mit sich, wie z. B. OLED-Displays, Unterstützung für Intel Core Ultra-CPUs und zusätzliche Auslass- und Einlassöffnungen, je nach Laptop und Hauptzweck.

Es gibt noch keine Informationen über Preise oder Veröffentlichungstermine für diese neu angekündigten Produkte.