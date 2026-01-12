MSI bringt aktualisierte Notizbücher und Handheld auf den Markt

HQ

MSI nutzte die CES 2026, um seine neue Vielzahl von Intel Core Ultra 3- und Nvidia-basierten Laptops sowohl im Bereich Business, Produktivität als auch Gaming auf den Markt zu bringen.

Die Prestige-Reihe für den Geschäftseinsatz wurde komplett überarbeitet und bietet eine neue, rundere Designphilosophie, schlankere Aluminiumkörper und deutlich reduziertes Gewicht sowie ein neues Action Touchpad und Unterstützung für den MSI Nano Pen.

"Die neu gestaltete Prestige-Serie – mit ihrer völlig neuen Designsprache, glatteren Konturen und gehobener Handwerkskunst – unterstreicht MSIs Engagement für Innovation im Geschäfts- und Produktivitätssegment. Mit einzigartigen Funktionen wie dem Action Touchpad und dem MSI Nano Pen helfen wir Fachleuten, überall, wo sie sich befinden, eine größere Produktivität und Kontrolle zu erreichen", erklärt Eric Kuo, Executive Vice President und General Manager der NB Business Unit von MSI.

Die anderen Baureihen erhielten sowohl externe als auch interne Upgrades, neue Thermik und Chassis insgesamt sowie Upgrades für CPU und GPU, während das Nutzerfeedback zu einem neuen I/O-Layout geführt hat und das Stealth 16 AI+ einen CES Innovation Award für seine Kombination aus Leistung, Größe und Gewicht – bzw. das Fehlen der beiden letzteren – erhielt. Der Raider 16 Max HX verfügt nun über eine massive Leistungsreserve von 300W, was es ermöglicht, Nvidias RTX 5090-Grafikkarte sowie die Spitzenleistung Intel Ultra CPU und ein 2,5K 240Hz OLED-Display zu nutzen.

Für den täglichen Gebrauch wurde die Modern S-Serie mit den neuen Intel Core Ultra Series 3 Prozessoren und einer OLED-Version vorgestellt, während das Handheld Claw mit der Claw 8 AI+ Glacier Blue Edition mit Intel Core Ultra 200V CPU und Arc Xe2 Grafik aufgerüstet wurde.

