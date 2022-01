MSI bringt 2022 neue Laptops für Gamer und Content Creator auf den Markt

HQ

Nachdem Nvidia ihre neuen, mobilen Grafikkarten auf den Markt gebracht hat und sowohl Intel als auch AMD passend dazu frische CPU-Sätze angekündigt haben, führen alle namhaften Hersteller eine Technikaktualisierung durch, darunter auch MSI.

Das MSI-Pressematerial betont zuerst einmal die Wärmeleitpaste, die in ihren neuen Geräten zum Einsatz kommt. Die sogenannten "Phase-Change-Flüssigmetall-Pads", die bei 58 Grad Celsius in eine flüssige Form übergehen, versprechen besser und strapazierfähiger zu sein, als andere Flüssigmetalllösungen und traditionelle Wärmeleitpaste.

Das Stealth GS77 ist das neue Flaggschiff-Modell für das Gaming-Segment von MSI. Die Tastatur von Steelseries nimmt mehr Platz auf dem Gerät ein und es gibt eine physische Kamerasperre, falls ihr mehr Privatsphäre benötigt. Das Gerät kommt mit der zwölften Generation an Intel-CPUs und einer RTX 3080 Ti von Nvidia aus. Der 4K-fähige QHD-Display kann mit 240Hz- oder 360Hz-Panels ausgewählt werden. DDR5-RAM wird auf Wunsch verbaut, Wifi 6E und Killer Lan versorgen euch mit Internet.

Der Raider GE ist ein Kraftpaket mit Intel i9-CPU und RTX-3080-Ti-Grafikkarte. Das Gerät macht sich MSIs neue Overboost-Technologie zunutze, die in der Theorie eure GPU-Performance erhöht. Ihr seid in der Lage, PCIe-4.0-Speicher und DDR5-RAM einzuspeisen, falls ihr welchen bekommt. Das Display stellt QHD-Qualität (4K) bei 360 Hz oder 240+ Hz dar. Die Lautsprecher spielen "Dynaudio-Sound" ab, heißt es auf dem Produktblatt. Die Internetverbindung erfolgt über Killer-LAN oder via Wifi-6E-Empfänger.

Speziell für Content Creator stellt MSI eine CNC-gefräste Hülle des Creator Z17 vor, das den MSI-Stift unterstützt. Das Modell Creator 16P wurde mit einer neuen Vapor-Chamber-Kühlung ausgestattet, die im Vergleich zum Vorgänger deutlich mehr Volumen bietet und auch den Luftstrom besser ausfüllt.