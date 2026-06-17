MSI 2026: Alle 11 Teams sind bestätigt und die ersten Spiele sind festgelegt

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In ein paar Wochen findet das League of Legends Mid-Season Invitational-Turnier statt, dessen Austragungsort Daejeon in Südkorea ist. Nachdem nun alle regionalen Qualifikationsturniere abgeschlossen sind, stehen die 11 teilnehmenden Teams fest und auch einige der Eröffnungsspiele sind bereits bekannt.

Zum einen wird es zunächst eine Play-In-Runde geben, in der vier der qualifizierten Teams in einem Doppel-K.-o.-Turnier gegeneinander antreten, bei dem ein letzter Hauptveranstaltungsplatz auf dem Spiel steht. Zu diesem Zweck nehmen T1, Team Liquid, Karmine Corp und Deep Cross Gaming alle teil, wobei die Eröffnungsmatches wie folgt gesetzt werden.



T1 gegen Team Liquid



Karmine Corp gegen Deep Cross Gaming



Die Play-In-Phase findet zwischen dem 28. Juni und dem 1. Juli statt, und wer gewinnt, wird sich den anderen sieben qualifizierten Teams im Hauptevent anschließen, das vom 3. bis 12. Juli stattfindet. Das Hauptevent wird ebenfalls ein Doppel-K.-o.-Turnier sein, und die folgenden Teams werden alle bestätigt, wobei die genauen Erstrunden-Spiele später festgelegt werden.



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