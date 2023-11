Ms. Marvel wird die zentrale Figur der Marvel Zombies-Serie sein

HQ

Iman Vellani, Star der Ms. Marvel-Serie und The Marvels, wird in der kommenden Spin-off-Animationsserie Marvel Zombies zu sehen sein. Die Erweiterung des Was-wäre-wenn-Szenarios? In der ersten Episode der ersten Staffel, in der sich alle unsere Lieblingshelden in Zombies verwandelt haben, wird die Serie diese Handlung fortsetzen und uns neue Helden vorstellen, die versuchen, in der Apokalypse zu überleben.

Im Gespräch mit The Direct bestätigte Vellani ihre Rolle in der Serie und sagte, dass Ms. Marvel eine sehr zentrale Figur sein wird. "Wir haben das Ganze gemacht. Es war unglaublich. Es hat so viel Spaß gemacht. Und ich liebe es – es gibt viele coole Charaktere in der "Marvel Zombies"-Serie. Und Kamala ist sozusagen das Zentrum der Show. Sie haben es mir so beschrieben: 'Sie ist im Grunde der Frodo der Geschichte.' Und ich dachte: 'Das ist unglaublich.' "

"Und ich habe die Möglichkeit, mit all diesen Menschen auf ihrer Reise zu interagieren und sie zu treffen. Und ja, es sind nur die Stimmen", fuhr sie fort. "Und ich bekomme ihre Stimmen nicht in Echtzeit zu hören. Aber es sind nur meine Fantasien, oder? Zu wissen, dass Kamala mit einigen wirklich coolen Leuten interagieren wird, auch wenn es nur Animation ist, ist in vielerlei Hinsicht etwas ganz Besonderes."

Es gibt noch kein genaues Datum für Marvel Zombies, aber es könnte irgendwann im Jahr 2024 erscheinen. Es wird auch erwartet, dass andere neue Helden wie Kate Bishop zur Besetzung der Zeichentrickserie stoßen werden.