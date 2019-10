Ms. Marvel haut sich damenhaft durch Marvel's Avengers

Als Crystal Dynamics und Eidos Montreal bei der diesjährigen E3-Show Marvel's Avengers enthüllten, stellten sie fünf spielbare Charaktere vor. Die ersten beiden Trailern waren jedoch von einer anderen, weiblichen Erzählstimme vertont, die die viele Spieler (uns eingeschlossen) nicht einordnen konnten. Nun stellte sich heraus, warum dieses Mädchen so viel Scheinwerferlicht erhielt.

Auf einem Conic-Con-Panel in New York wurde Ende letzter Woche neues Trailer-Material veröffentlicht, das Ms. Marvel aka. Kamala Khan als sechste spielbare Figur in Marvel's Avengers vorstellt. Im Englischen wird sie von der Synchronsprecherin Sandra Saad (Fallout 76, Rage 2) gesprochen, unten könnt ihr euch das Ergebnis selbst anhören und -schauen. Marvel's Avengers erscheint am 15. Mai auf PC, Xbox One, PS4 und Google Stadia.