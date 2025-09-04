MrBeast will Berichten zufolge sein eigenes Mobilfunknetz aufbauen

HQ

MrBeast ist längst mehr als nur ein YouTuber. Der Influencer hat seine Reichweite auf die unterschiedlichsten Bereiche ausgeweitet, sei es in den Bereichen Essen und Trinken, Wettbewerbsshows, Zeichentrickserien und in Zukunft vielleicht sogar als Mobilfunkanbieter.

Laut Business Insider hat MrBeast Pläne, einen Mobilfunkdienst und einen virtuellen Netzbetreiber zu starten, ähnlich dem, was Ryan Reynolds kürzlich mit Mint Mobile getan hat, einem Unternehmen, das er für über 1 Milliarde US-Dollar verkauft hat.

Dieser Bericht kommt zu einem Zeitpunkt, an dem Business Insider behauptet, Anfang des Jahres ein durchgesickertes Investorendeck gesehen zu haben, das besagt, dass MrBeast das Telekommunikationsunternehmen nicht von Grund auf neu aufbauen wird, sondern eher mit Giganten wie T-Mobile oder Verizon zusammenarbeiten wird, um einen MrBeast -Markenservice anzubieten. Und vielleicht schon 2026.

Es ist unklar, wie das funktionieren wird, aber wir sollten wahrscheinlich einen thematischen Dienst erwarten, der sich an die Fans von MrBeast richtet und im Idealfall einige der 400 Millionen YouTube-Abonnenten in zahlende mobile Kunden verwandelt.

