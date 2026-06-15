MrBeast übersteigt 500 Millionen Abonnenten auf YouTuber und wird der erste einzelne Creator, der diesen Meilenstein erreicht

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Ein neuer Rekord wurde von Jimmy "MrBeast" Donaldson erreicht, da der YouTuber offiziell der erste einzelne Kanal wurde, der den Meilenstein von 500 Millionen Abonnenten überschritten hat. Diese Leistung wurde vor einigen Tagen erreicht, als MrBeast weiterhin den Abstand zwischen sich und T-Series brachte, dem berühmten indischen Sender, der gegen PewDiePie im Wettlauf um den ersten Kanal mit über 100 Millionen Abonnenten auf der Social-Media-Plattform konkurrierte.

Derzeit hat MrBeast etwa 189 Millionen mehr Abonnenten als T-Series, und die Lücke wächst jeden Tag, da MrBeast weiterhin neue Zuschauer aus aller Welt anzieht. Obwohl wir erwarten, dass diese Zahl weiter steigt, bleibt die große Frage, wie MrBeast und andere Influencer sich an die wachsende Zahl von Ländern anpassen, die soziale Medien für U16-Jährige verbieten, da weithin bekannt ist, dass ein großer Teil der Fans des Schöpfers Jungen im Alter von 13 bis 17 Jahren sind.

Vorerst nutzt MrBeast weiterhin die enorm große YouTube-Zuschauerschaft mit zweifellos über 600 Millionen Abonnenten, die ihm im Kopf sind.