MrBeast schaltet ab, behauptet, seine Zuschauerzahl sei "um 50 gefallen"

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Kürzlich kursierte die Behauptung, dass durch YouTubes veränderte Algorithmus-Funktionsweise die Zuschauerzahlen von MrBeast massiv gelitten und um etwa 50 % gesunken sind. Der äußerst beliebte Creator, der immer noch die Charts als meistabonnierter YouTube-Kanal anführt, gilt als Opfer dieser Veränderungen, wobei neue Videos nur einen Bruchteil der Aufrufe erzielen, die seine vorherigen Videos bieten konnten.

In Bezug auf diese Behauptung hat MrBeast nun an X gewandt, um diese Information zu widerlegen und darauf hingewiesen, dass sein Kanal und seine Videos gut funktionieren und dass die Daten einfach als falsche Erzählung interpretiert werden.

"Ich sehe immer wieder diese "50%-Down"-Zahl und bin mir nicht sicher, wer die Rechnung gemacht hat. Die Videos mit Hunderten Millionen Aufrufen sind Jahre alt. Unsere Videos sind immergrün, sie bekommen normalerweise 5 bis 10 Millionen Aufrufe pro Monat über Jahre hinweg. Deshalb haben neuere Videos weniger Aufrufe."

Stimmst du MrBeasts Analyse der Situation zu oder glaubst du, dass es Hinweise darauf gibt, dass seine Inhalte langsam schlechter abschneiden?