MrBeast ist jetzt die meistabonnierte Person von YouTube

PewDiePie war lange Zeit als YouTubes meistabonnierte Person auf der Plattform bekannt, aber in den letzten Jahren hat eine neue Person auf der Website schnell an Zugkraft gewonnen, und heute hat diese Person den schwedischen Titanen überholt, um die am meisten abonnierte Person auf YouTube zu sein.

Diese Person ist MrBeast, der Content-Ersteller, der für seine verrückten Stunts und Videos bekannt ist. Zum Zeitpunkt des Schreibens hat MrBeast 112 Millionen Abonnenten auf der Plattform, was ihn vor PewDiePie bringt, der insgesamt 111 Millionen Abonnenten ausmacht.

MrBeast ist immer noch eine absolut riesige Figur auf der Plattform, mit Videos, die jeweils zig Millionen Aufrufe erzielen, was bedeutet, dass wir davon ausgehen können, dass diese beeindruckende Gesamtzahl in Zukunft weiter wachsen und wachsen wird. Ob MrBeast die nicht-individuellen Kanäle von T-Series, Cocomelon oder SET India überholen kann, bleibt abzuwarten, da er weitere 35 Millionen Abonnenten gewinnen muss, um den zweiten und dritten Platz auf der All-Time-Liste einzuholen, und seine aktuelle Zahl verdoppeln muss, bevor er den Giganten T-Series einholen kann.