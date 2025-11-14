MrBeast eröffnet neuen Freizeitpark in Saudi-Arabien: Beast Land

HQ

MrBeast, der weltweit beliebteste YouTuber, hat seinen ersten Freizeitpark in Riad, Saudi-Arabien, eröffnet. Der Park mit dem Namen Beast Land ist von seinen Ausdauer-Challenge-Videos inspiriert, bei denen die Teilnehmer in aufwendigen Spielen gegeneinander antreten, um Geldpreise zu gewinnen.

Der Park kombiniert Achterbahnattraktionen mit Herausforderungen im Stil von American Gladiator, wie z. B. Spielen, bei denen der letzte Spieler, der auf einen leuchtenden Knopf reagiert, in gepolsterte Fallen fällt. Grundsätzlich ermöglicht die Erfahrung, in die Videos von MrBeast im wirklichen Leben einzusteigen.

Saudi-Arabiens Expansion im Unterhaltungsbereich

Beast Land ist Teil der saudi-arabischen Initiative Vision 2030, die darauf abzielt, die Wirtschaft zu diversifizieren und Kultur- und Unterhaltungsangebote zu entwickeln. In den letzten zehn Jahren hat Riad eine wachsende Zahl von Veranstaltungen ausgerichtet, von Sportwettkämpfen bis hin zu Konzerten.

MrBeast merkt an, dass 70 % seines Publikums außerhalb der Vereinigten Staaten leben, was Saudi-Arabien aufgrund der zugänglichen Studioräume und der Offenheit des Königreichs für internationale Talente zu einem strategischen Standort macht. Weitere Informationen finden Sie im folgenden Beitrag.

