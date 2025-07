Mr. Terrific-Star Edi Gathegi sagt, er wolle "in großem Maße am DCU beteiligt sein"

HQ

David Corenswet war phänomenal als Superman und Rachel Brosnahan lieferte eine sehr überzeugende Lois Lane ab, wobei viele die Chemie zwischen ihren jeweiligen Charakteren lobten.

Aber... Superman enthält auch einige andere Superhelden, von denen einige es wirklich geschafft haben, das Rampenlicht zu stehlen. Wir haben Nathan Fillion in der Rolle eines perfekt interpretierten Guy Gardner, aber auch Edi Gathegi als treffsicherer Mr. Terrific, eine der klügsten Personen im DCU.

Glücklicherweise steht schon jetzt fest, dass wir von beidem noch mehr sehen werden. Guy Gardner wird in der kommenden Serie Lanterns auftauchen, und in einem Interview mit Variety bestätigt Gathegi, dass er wieder auftreten wird, obwohl er nicht weiß, wann, da James Gunn gesagt hat, dass keine Projekte gestartet werden, bis sie ein wirklich solides Drehbuch haben:

"Ich weiß, dass ich einen Vertrag über mehrere Projekte habe, aber die Einzelheiten sind mir nicht bekannt. Was James auf den Punkt bringt, ist die Idee, dass sie sich niemals mit Drehbüchern in die Produktion stürzen werden, die noch nicht fertig sind, also ist selbst das, was sie für meine Charaktere geplant haben, irrelevant, bis der Entwurf eintrifft und drehbar ist. Ich will den Tag nicht vor dem Abend loben."

Zuvor spielte er Darwin in X-Men: Erste Entscheidung für Marvel, was sich nie weiter entwickelte. Jetzt scheint er umso mehr darauf bedacht zu sein, sich wirklich für das DCU zu engagieren, an dem er gerne teilnehmen würde:

"Ich möchte in großem Maße an diesem Universum beteiligt sein, und ob das zum Tragen kommt oder nicht, ist nur eine Frage der Zeit, des Glaubens und der harten Arbeit anderer Menschen."

Wir drücken auf jeden Fall die Daumen für mehr Mr. Terrific im DCU in der Zukunft und es würde Spaß machen, seinen trockenen und berechnenden Stil neben Charakteren wie Lobo, Peacemaker oder Supergirl zu sehen.