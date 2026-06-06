Mr. Records verbindet musikalisches Abenteuer, Ladenführung und gemütliches Leben

Wenn Sie kürzlich einen Plattenladen in Patattie Games' Wax Heads betrieben haben und nach etwas gesucht haben, um auf diesem Erlebnis aufzubauen, könnte die Enthüllung des Entwicklers Neil Broadhead auf der Day of the Devs-Präsentation Ihre Aufmerksamkeit fesselen.

Bekannt als Mr. Records, ist dies ein ungewöhnliches Spiel, das Plattforming und Abenteuer durch Level kombiniert, die auf einen Musiktrack zugeschnitten sind, alles mit Shop-Management und Verkaufsgameplay sowie gemütlichen und entspannenden Lebensmomenten.

Im Grunde ist die Prämisse des Spiels, in die Rolle von George zu schlüpfen, einem älteren Herrn, der durch Musik transzendieren kann, in Stücke einzutauchen und Musik durch Emotionen und Erinnerungen zu erleben. Das führt zu Plattform-Levels, die etwa 50 % des größeren Gameplays ausmachen, die so gestaltet sind, dass sie wiederspielbar sind und eine "große Vielfalt" musikalischer Themen widerspiegeln.

Hinzu kommt, dass etwa 35 % des Spiels dem Betrieb von Georges Plattenladen und dem Engagement in "spaßigen Verkaufsspielen" und "charakterbezogenen Rätseln" gewidmet sind, und abschließend sind 15 % des gesamten Spiels darauf zurückzuführen, in Georges Schlafzimmer zu entspannen, sein Leben zu managen und leichte Telefongespräche zu führen.

Es versteht sich von selbst, dass es ein echtes Vergnügen wird, und du wirst Mr. Records bald selbst erleben können, da das Spiel irgendwann im ersten Quartal 2027 für den PC erscheinen wird. Unten können Sie einige Bilder des Spiels sehen.