Mr. Nobody Against Putin

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Vergiss den Titel für einen Moment. Vergiss Putin. Vergiss die Weltnachrichten. Stellen Sie sich stattdessen einen kleinen Mann in einer Kleinstadt vor, der vor kleinen Kindern steht und eine kleine Kamera hält. Darum geht es in dieser Dokumentation. Oder, wie David Borenstein vor nur zwei Tagen sagte, als er den Oscar entgegennahm: "Wir alle stehen vor einer moralischen Wahl. Aber zum Glück ist selbst ein Niemand mächtiger, als du denkst."

Der Niemand, um den es geht, ist Pavel Talankin, mit dem Spitznamen Pascha. Er ist (oder war) Veranstaltungskoordinator und Schulvideograf an der Karabash Primary School Nr. 1. Karabash ist eine kleine Stadt im Uralgebirge, bekannt (wenn überhaupt), als eine der am stärksten verschmutzten Städte der Welt bekannt zu sein. Pascha war kein Journalist. Er war einfach ein Mann, der Kinder filmte und sein kleines Büro als "Säule der Demokratie" bezeichnete. Doch dann kam der Februar 2022. Und alles veränderte sich.

Nachdem er widerwillig in Putins Propagandamaschine hineingezogen wurde, beginnt Pascha zu dokumentieren, wie gewöhnliche Russen mit pro-Kriegsbotschaften indoktriniert und für den Krieg rekrutiert werden. Das russische Bildungsministerium begann, Anweisungen (Lieder, Gedichte, patriotische Rituale) zu erlassen, die Pascha alle filmen und in eine staatliche Datenbank hochladen musste, damit Moskau überprüfen konnte, dass Dekrete über patriotische Lektionen im weiten Russland befolgt wurden. Doch irgendwo zwischen dem Filmen von Kindern, die Flaggen schwenkten, und dem Zuschauen, wie Mitglieder der Wagner-Paramilitärgruppe Gastunterricht im Klassenzimmer seiner Schule gaben, veränderte sich etwas in ihm. Er hat weiter gefilmt. Aber jetzt hat er für uns gefilmt.

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Pavel Talankin und seine Kamera

Was Co-Regisseur David Borenstein (ein in Kopenhagen ansässiger amerikanischer Filmemacher, der Pascha durch einen Casting-Call im russischen Internet fand) aus diesem rohen, heimlich gesammelten Filmmaterial zusammengestellt hat, hat ihm diese Woche den Oscar eingebracht.

Denn das Genie von Mr. Nobody Against Putin liegt genau in dem, was es sich weigert zu sein. Es ist kein Kriegsfilm. Es gibt keine Frontlinien, keine bombardierten Städte, keine Aufnahmen von Zerstörung. Der Horror hier ist bürokratisch. Es ist alltäglich. Es ist ein Lektionsplan. Es ist ein Lied. Der Film zeigt die Transformation der russischen Gesellschaft von autoritär zu totalitär, und das geschieht durch Klassenzimmer, nicht auf Schlachtfeldern. Durch Kindergesichter. Durch die Art, wie eine Lehrerin lächelt, wenn sie weiß, dass eine Kamera zuschaut, und nicht aufhören kann zu lächeln, selbst wenn sie es nicht mehr will.

Pavel Talankin und die Kinder

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Die Stadt Karabash wirkt als seltsame, fast poetische Kulisse. Pascha gibt fast liebevoll zu, dass er den Ort liebt. Und du glaubst ihm. Denn genau das ist der Widerspruch, in dem der Film steckt: ein Land zu lieben, das man gleichzeitig selbst verschlingen sieht. Talankin bewahrte heimlich das Filmmaterial auf, das er vor seiner Abreise aus Russland 2024 in der Schule gedreht hatte. Er lebt heute in der Tschechischen Republik. Der gefährlichste Moment, sagte er hinter der Bühne bei den Oscars, war das Überqueren der Grenze mit den Festplatten.

Und doch ist Borenstein bei all dem politischen Gewicht des Films klug genug, ihn niemals zu einem rein politischen Film werden zu lassen. Die Kamera bleibt nah. Es bleibt im Flur, in der Turnhalle, in dem kleinen Büro, das Pascha seine "Säule der Demokratie" nannte. Und dabei erreicht es etwas, das jahrelange Nachrichtenberichterstattung weitgehend nicht geschafft hat: Es lässt Russland wie einen Ort erscheinen, an dem Menschen leben. Wo ein Mann das Filmen lieben und gleichzeitig hassen kann, was in seinem Namen getan wird. Wo die Distanz zwischen Komplizenschaft und Widerstand kein Grenzübergang ist, sondern eine Entscheidung, die leise, allein, in einem Raum voller Kinder getroffen wird.

Karabash Grundschule Nr. 1

Wenn der Abspann über dieses letzte, fast unerträglich einfache Bild läuft (sein Zimmer, leer, da er gezwungen ist, sein Land zu verlassen), versteht man, dass das, was man gesehen hat, nicht nur eine Geschichte über Putin ist. Nicht einmal wirklich eine Geschichte über Russland. Es ist eine Geschichte darüber, was eine Person tut, wenn die Institution, der sie dient, zu etwas wird, dem sie nicht mehr dienen kann. Eine Geschichte über die seltsame, sture, leicht absurde Kraft eines Mannes mit einer Kamera, der immer wieder auf die Wahrheit gerichtet war. Letztlich eine Geschichte über einen Mr. Nobody. Eine Geschichte über (zum Guten oder zum Schlechten) über uns alle.