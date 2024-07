Moza Racing R3 Bundle

Moza Racing hat sich in den letzten Jahren wirklich von absoluter Klarheit zu absoluter Klarheit entwickelt, und das nach einem wackeligen Start, bei dem sich das fehlerhafte Neuprodukt R16 anfangs wie das vielleicht schlechteste Lenkrad mit Direktantrieb anfühlte, das ich je getestet habe. Heute ist die Situation umgekehrt. Die R16 ist genauso gut wie die R12 und R9, wo sie mit guter Verarbeitungsqualität, nettem Force-Feedback, vernünftiger Software und wirklich guten Preisbildern eine brillante Alternative in einer ständig wachsenden Sim-Racing-Welt sind.

Ihr neuestes Produkt ist das R3 Bundle, eine neue Einstiegs-Lenkradbasis, die nur einen 3,9 Nm Direktantriebsmotor beherbergt, ihre einfachsten Pedale SR-P Lite und die Brezel ES, die natürlich nicht mit einigen der teureren Produkte des Herstellers mithalten kann. Lassen Sie mich damit beginnen, zu sagen, dass 3,9 Nm Leistung viel, viel, viel, viel, viel zu wenig für meinen Geschmack sind, egal welches Sim-Racing-Spiel ich spiele. Tatsächlich sind 9 Nm zu wenig für mich, der ich heute einen Lenkradstand mit 20 Nm Stärke verwende und ihn auf etwa 52% eingestellt habe. Ich mag starke FFB. Ich mag es, die Kraft vorne am Auto zu spüren, wenn ich einbiege, ich mag es, ein bisschen kämpfen zu müssen, wenn ich beim Überholen einen der vorderen Kotflügel in das Auto eines Gegners reibe, und ich mag es, wenn es sich wie ein Auto anfühlt, nicht wie ein Videospiel oder ein Spielzeug.

R3 fühlt sich nicht wie ein Auto an. Nicht in Assetto Corsa, Automobilista 2, iracing, EA Sports WRC, Le Mans Ultimate, Raceroom, Dirt Rally 2.0 oder Assetto Corsa Competizione. Mit 3,9 Nm ähnelt es eher einem riemengetriebenen Logitech-Lenkrad als irgendetwas anderem (obwohl die Details im FFB dank des Servomotors und eines besseren Telemetrieprotokolls natürlich besser sind) und ich würde nie mit diesem Lenkradstand leben wollen. Allerdings gibt es viele Gelegenheitsrennfahrer, die nicht den unglaublich hohen Einstiegspreis für Lenkräder, Basen, Pedale und mehr ausgeben wollen. Natürlich gibt es viele Gamer, die keine 12-13 Nm Drehmoment in ihrer Lenkradbasis benötigen, die nicht riskieren wollen, ihre Daumen und Handgelenke zu beschädigen, wenn sie in Bathurst gegen die Wand stauben, und die auch nicht vorhaben, ihre Geräte in einem 80/40-Aluminium-Rig in voller Größe zu montieren. Für diese Spieler ist der R3 sicherlich ein genialer Kompromiss.

Denn hier bekommst du ein Komplettpaket. Ready 2 Race, wie es in der Sim-Racing-Welt genannt wird. Die R3-Lenkradbasis, die EA-Brezel, die Pedale und eine glatte und solide gebaute Tischhalterung sind im Lieferumfang enthalten und wenn man bedenkt, dass dies auch das erste Xbox-kompatible Lenkrad von Moza ist, können Sie das Kabel auch in Ihre Series X einspritzen und in Forza Horizon 5 herumbrüllen, mit diesem preislich gepressten Set. Obwohl mir das Drehmoment im Lenkradmotor zu gering ist, muss ich sagen, dass mir hier der Detailgrad gefällt. Den Schwerpunkt des Autos zu spüren und die Art und Weise, wie die Bordsteine die Reifen vibrieren lassen, wenn ich mit dem Assetto Corsa Competizione darüber fahre, ist ein schönes Gefühl, mit dem kein riemen-/kettengetriebener Lenkradstand mit annähernd der gleichen Festigkeit mithalten kann. Das muss man sagen. Ich mag auch den Formfaktor der Basis, der dank seiner minimalen physischen Größe super einfach zu montieren und zu montieren ist.

Die Pedale sind leider nicht ganz so leistungsfähig. Die SR-P, wie auch die Einsteigerpedale (CSL) von Fanatec, sind sehr dünn und fühlen sich eher wie gepresste Folie an, die eingewickelt wurde, um das Auto "nur" zum Rollen zu bringen, als dass sie das Gefühl eines echten Rennwagens vermitteln. Der Gashebel ist zu weich. Die Bremsen sind zu schwach, was ich vorher wusste. Viel mehr kann man von einem Paket mit einem Grundpreis von 399 £ für alles wirklich nicht erwarten, aber diese Pedale sind überhaupt nichts, worüber man schreien könnte.

Was ist mit der Kurbel? Alles in Ordnung. Das ES-Rad ist in Ordnung, ebenso wie das Fanatec-Einsteiger-WRC-Rad. Es ist aus Kunststoff, es fühlt sich ein bisschen plastisch an, und die 22 Tasten fühlen sich etwas plastisch an, aber angesichts der Tatsache, dass das gesamte Paket 399 £ und nicht das Doppelte kostet, gibt es auch hier nicht viel zu beanstanden. Der fantastische Schnellspanner von Moza (NRG-Stil) ist natürlich im Lieferumfang enthalten und ist, wie gesagt, brillant. Wie immer. Das gilt auch für die Software, die Moza im vergangenen Jahr wirklich zu einem echten kleinen Schmuckstück aufpoliert hat. Das Anschließen der Moza-Geräte, das Kalibrieren und Einrichten ist ein Kinderspiel und die Software ist auf die richtige Weise sauber und stilvoll.

Wenn ich nur vorgehabt hätte, etwa 500 Pfund für ein Komplettpaket (Lenkradbasis, Lenkrad, Pedale) auszugeben, hätte ich anstelle des Moza R3 das Fanatec CSL DD ready 2 Race Bundle gekauft, vor allem, weil ich dann eine 5 Nm starke Lenkradbasis bekomme, die mit einem Aliexpress-AC-Adapter 8 Nm für ein paar hundert Dollar mehr herauspressen kann. Das ist meine Entscheidung. Allerdings ist dieses Bundle nicht mit Xbox (nur PC) kompatibel, was bedeutet, dass ich natürlich das Moza R3 Bundle für diejenigen empfehle, die Forza Motorsport und Forza Horizon 5 spielen möchten, anstatt die Titel, die ich mit diesem Lenkrad-Bundle getestet habe. Am Ende ist das R3-Bundle ein wenig zu schwach für sich selbst, aber für den Preis ist es sicherlich kein schlechtes Geschäft.