Bis zu 1.000 £ für ein einzelnes Pedal. Was ist das für ein Wahnsinn? Im Vergleich zum finnischen Simucube ActivePedal Pro ist es ein echtes Schnäppchen, da man das Doppelte kosten kann, aber es ist auch ein Super-Nischensegment im Sim-Racing, das ein bisschen verrückt geworden zu sein scheint, wenn du mich fragst. Ich werde hier nicht vorgreifen, sondern das Band ein wenig zurückspulen, oder besser gesagt, das Auto zurückdrehen...

Das Moza Racing Mbooster Active Pedal ist nun seit über einem Jahr in Arbeit und wurde erstmals auf der Sim Racing Expo 2024 in Deutschland gezeigt, wo es viel Aufmerksamkeit erregte, da es wie das teure Modell von Simucube ABS auf eine Art und Weise emulieren kann, wie es ein passives Pedal offensichtlich nicht kann. Dies liegt daran, dass der mBooster einen branchenüblichen Neun-Newtonmeter-Servomotor beherbergt, der an einer Art Kugelgewindetrieb befestigt ist, der es dem Pedalarm ermöglicht, in den Elektromotor hinein- und herauszugleiten und so Vibrationen, Reaktionen sowohl auf Gaseingaben als auch auf ABS-Aktivierung und alles dazwischen bietet. Der mBooster lässt sich schnell und einfach als Gas- oder Bremspedal einrichten, und für diejenigen, die mehr Zeit zur Verfügung haben, gibt es auch ein Kupplungsprofil, das über einen Scrollbalken aktiviert werden kann. Es ist möglich, ein Set mit drei aktiven Pedalen plus der Pedalplatte selbst von Moza zu kaufen, was einen Arm pro Bein kostet und Ihr Sim-Rig mit etwas mehr als 30 Kilo belastet.

Es ist richtiges Zeug. Moza hat hier wirklich keine Kosten gescheut und ein unglaublich solides Pedal gebaut, das bis zu 200 Kilo Bremsdruck aushält und so stark zurückdrücken und vibrieren kann, dass es für den Fahrer unangenehm wird. Mir gefällt der Formfaktor hier besser als beim ActivePedal von Simucube, und die Moza-Version fühlt sich glatter, weniger gezackt oder zumindest stufenloser an, was das tatsächliche Bremsgefühl angeht (denn in der Bremse ist diese Art von Vibrationsfeedback am wichtigsten).

Gesteuert wird mBooster über Mozas eigene Software Pit House, die heute absolut brillant ist (im Allgemeinen) mit einer schönen, leicht verständlichen, übersichtlichen Oberfläche, der intelligenten Verwendung von übersichtlichen Symbolen und vielen wirklich guten Einstellungsmöglichkeiten mit pädagogisch skurrilen Schnellerklärungen von allem, was erreicht werden kann. Pit House ist einfach brillant und die neue mBooster-Einstellungsseite ist sicherlich keine Ausnahme. Sie können per Mausklick einstellen, ob Ihr Pedal als Gashebel, Bremse oder Kupplung fungieren soll, Sie können voreingestellte Profile aktivieren, die ein Formel-1-Auto, ein GTWC-Auto und ein WRC-Auto am besten nachahmen, und Sie können auch die Bremswiderstandskurve und den anfänglichen Bremsdruck auswählen und entscheiden, ob das Bremsfaden emuliert werden soll oder nicht. Die FFB-Funktionen sind ebenfalls einfach und flüssig angeordnet und je nachdem, welches Spiel Sie spielen, können Sie einige verschiedene Funktionen aktivieren, wie z. B. Durchdrehen, Bremssperre, ABS und auch das Anheben der simulierten Motordrehzahl sowohl im Gaspedal als auch in der Bremse, wenn Sie möchten.

Wie im Fall des Simucube ActivePedal und wie ich im ersten Absatz erwähnt habe, denke ich, dass dieses aktive Pedal ein wenig aus den Fugen geraten ist, und ich werde Ihnen sagen, warum. Wir bei Gamereactor haben bereits im Jahr 2021 vorhergesagt, dass eine Art Force-Feedback in unseren Sim-Racing-Pedalen ein zukünftiger Trend sein würde, und wir verwenden seitdem einfache Rumpelmotoren, die auf der Rückseite unserer Fußplatten montiert sind (die über Simhub gesteuert werden). Diese Motoren und ihre Funktionalität haben viel für das Gefühl bedeutet, ein echtes Auto in unserem Rennwagen zu fahren, und heute haben wir sie so eingestellt, dass sie entsprechend der Motordrehzahl vibrieren, wenn wir die Räder entriegeln, mit allen Vieren drehen und wenn das ABS anspringt, besonders in Assetto Corsa Competizione.

Das ist etwas, das jeder, der Sim-Racing liebt, ausprobieren muss. Es bietet so viel Immersion mit so wenig Mitteln, weil die Menge an Vibrationen, die wir hinter unseren Fußplatten aktivieren, typischerweise sehr, sehr gering ist. Hier bei Gamereactor fahren wir alle in unseren Socken Sim-Rennen, was bedeutet, dass die Motoren nur kleine Mengen an Vibrationen erzeugen müssen, um in unseren Füßen sehr deutlich zu spüren. Der Bau von 10-Kilo-Einzelpedalen mit neun N⋅m-Servomotoren in jedem Pedal, um einen Bremsdruck von 200 Kilo zu emulieren, fühlt sich für mich ein bisschen so an, als würde man mit einer Minigun auf Tontaubenjagd gehen. Es ist so übertrieben, dass es albern ist, und obwohl das FFB-Gefühl großartig ist, bin ich immer noch skeptisch, was diese voll aktiven Pedale angeht, wie sie sich heute anfühlen.

Jedes Pedal ist absolut gigantisch, wiegt 10 Kilogramm und erfordert eine Verlängerung der Moza CRP2 Basis-Verlängerungsplatte.

Das Problem mit der teuren Alternative von Simucube, die auch die Version von Moza plagt (wenn auch auf unterschiedliche Weise), ist, dass es sich so klar anfühlt, dass ich eine Federbein in einen Servomotor schiebe, die dann in Richtung meines Fußes zurückgeschoben werden sollte. Beim Moza Pedal ist auch der Kugelumlaufspindel zu spüren, was dazu führt, dass es sich unabhängig von den Einstellungen nie wirklich wie eine Bremse in einem Rennwagen anfühlt. Ich habe diese Kritik am Simucube ActivePedal geäußert und stehe dazu, und ich denke, es dauert nur eine Minute in einem Rennwagen, um zu erkennen, dass der "aktive" Teil dieser aktiven Pedale das Bremsgefühl selbst vom Force-Feedback-Teil trennt und sich daher passiver denn je anfühlt. Es gibt eine kleine Verzögerung von einem winzigen Zehntel, bei der das Federbein, das in den Motor geschoben wird, wieder herauskommen soll, was sich sowohl bei diesem Pedal als auch bei Simucubes Version künstlich und unnatürlich anfühlt und ich würde es wahrscheinlich am liebsten mit dem Gefühl vergleichen, wenn man Luft im Bremssystem seines Sportwagens hat. Dies ist auch nicht möglich, dies über Setups in Pit House wegzuschneiden, da es sich um eine grundlegende Konstruktion handelt.

Die Fußplatten sind super stylisch, eindeutig von den Varianten von Simucube inspiriert, aber diese aktiven Pedale sind ein bisschen so, als würde man mit einer Minigun auf Tontaubenjagd gehen.

Zwei mBooster Active Pedals plus eine Grundplatte kosten 1.000 £ und die Leistung, die diese bieten, und das Gefühl, das sie hervorrufen, können einfacher und kostengünstiger in einem Bremspedal erzielt werden, das sich eher wie eine echte Bremse aus einem echten Rennwagen anfühlt, wenn Sie mich fragen. Das Heusinkveld Ultimate Plus (mit zwei Pedalen kostet ca. 980 £) bleibt das beste Pedal in der Sim-Racing-Welt und wenn man diese mit dem "Pedal Rumble Motor Kit" von British Sim 3D (100 £ inklusive Versand) ergänzt, hat man eine Lösung, die die gleiche Art von vibrationsbasiertem Feedback bietet und Pedale, die sich natürlicher und vor allem "direkter" anfühlen. Nun, das könnte sich ändern, wenn Rennspiele veröffentlicht werden, bei denen die Telemetrie eine vollständige Simulation von echtem ABS ermöglicht, das Moza dann auf eine andere Weise als heute interpretieren kann, aber bis dahin fällt es mir schwer, mBooster über die oben genannten Optionen zu empfehlen.