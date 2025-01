Moza Racing FSR2

Daran ist nichts Seltsames, was bedeutet, dass ich versuchen werde, mich relativ kurz zu fassen. Der FSR war lange Zeit das Flaggschiff von Moza Racing, aber nachdem sie sowohl das Lamborghini Essenza SCV12 als auch das Vision GT Lenkrad verdrängt hatten, stand ihr brillantes Formel-Lenkrad etwas im Schatten. Jetzt haben sie das korrigiert, indem sie eine neue Version des FSR veröffentlicht haben, über die wir in der letzten Woche gesprochen haben.

Dies ist das beste Formel-Rad, das wir hier bei Gamereactor getestet haben. Jemals.

Der FSR2 ist aus Aluminium gefertigt und die Front ist mit Kohlefaser bezogen. Er ist 28 Zentimeter breit, wiegt 1,8 Kilogramm und ist mit dem sehr hochwertigen Schnellspannsystem von Moza Racing ausgestattet, das ich nach der Krontec-Kupplung von Fanatec immer noch als das beste in der Sim-Racing-Welt betrachte. Auf der Vorderseite befinden sich zehn hinterleuchtete Drucktasten, fünf drehbare Tasten, zwei Joysticks für die Menüführung und sechs auf der Rückseite angebrachte Paddles, die alle aus Kohlefaser bestehen und SensorenHall beherbergen. Mit zwei von ihnen habe ich wirklich keine Ahnung, was ich damit anfangen soll, aber die anderen vier fungieren als Schaltwippen und Kupplung, wenn man sich dafür entscheidet, ein F1-Auto zu fahren.

Die Materialwahl ist brillant, das Design phänomenal und die Funktionalität auch sehr gut.

In der Mitte befindet sich ein 4,3-Zoll-LCD-Bildschirm mit Touch-Funktionalität, der von zehn Lichtern für die Geschwindigkeitsanzeige und sechs seitlich angebrachten Lichtern (drei auf jeder Seite des Bildschirms) für die Anzeige der gelben/blauen/roten Flagge umgeben ist. Die Griffe sind mit perforiertem Leder bezogen und die Displaygrafiken können über die Moza-eigene Software Pit House angepasst werden. Das ist alles sehr beeindruckend und klingt auf dem Papier brillant, aber wie ist es zu fahren?

Es ist brillant. Absolut brillant.

Ich würde sagen, es ist das bisher beste Lenkrad von Moza und das beste Formelmodell, das ich je testen durfte. Zunächst einmal haben die Designer von Moza die Größe, das Layout und die Positionierung von Funktionen, Bedienelementen und Tasten sowie die Ergonomie der Griffe auf den Punkt gebracht. Die Positionierung der Schaltwippen ist perfekt und die Positionierung des Bildschirms ist auch perfekt, mit

hoch oben, damit das Lenkrad nicht bodenlastig wird, wie bei Fanatecs Bentley GT3 Lenkrad oder vor allem bei Aseteks teurem Invicta Lenkrad (das ich nicht mag). Der Bildschirm (wenn ein Lenkrad damit ausgestattet ist) muss meiner Meinung nach ganz oben sitzen. Alles andere ist sinnlos, da sich das Rad im Verhältnis zu der Art und Weise, wie man es hält und wohin man als Fahrer beim Fahren schaut, zu weit unten anfühlt, was Moza (wie z.B. GSI) hier gut gelungen ist.

Es ist schön, dass Moza sich für perforiertes Leder anstelle von Alcantara entschieden hat.

Ich mag die Tasten, ich mag die Bildqualität des Bildschirms, ich mag die Schaltwippen und wie ausgesprochen schnell und hochwertig sie sich anfühlen, und ich mag den Griff, das Gewicht und die Breite. Der Schnellspanner ist brillant und die Verarbeitung meisterhaft. Das einzige, was ich nicht wirklich mag, ist, dass es nicht möglich ist, ein eigenes Simhub-Dashboard zu bauen, um es in den LCD-Bildschirm zu projizieren (obwohl man es wie im Pit House anpassen kann, was wirklich gut genug ist) und dass Moza darauf besteht, zu viele verschiedene Farben auf der Vorderseite des Designs zu mischen. Gelb, Orange, Rot, Grün, Blau. Ich weiß, dass Rennwagen oft so aussehen, wenn es um ihre speziell angefertigten Lenkräder geht, um zu verhindern, dass der Fahrer während des Rennens den falschen Knopf drückt, aber trotzdem... Ich hätte mir hier einen stilvolleren Ansatz für die Farbgebung gewünscht.

Mit dem Moza Hub können Sie dieses erstaunliche Lenkrad auf jeder gewünschten Lenkradbasis verwenden.

Das Moza Racing FSR2 kostet ein hübsches Sümmchen. 650 US-Dollar für ein Formelrad sind nicht wenig Geld, und für diejenigen, die Sim-Rigs mit einem knappen Budget bauen, möchte ich dies nicht empfehlen. Für diejenigen, die das Beste wollen, besteht jedoch kein Zweifel daran, dass Moza Racing mit diesem Nachfolger mit der Konkurrenz konkurriert, die dreimal so teure Produkte anbietet, zum Beispiel von Simucube, Asetek, Cube Controls, Sim Lab und GSI.