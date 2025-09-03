Moza hat das Flaggschiff Ultra R25 mit Radstand vorgestellt

HQ

Die chinesische Moza war in Köln (Gamescom 2025) vor Ort und unter all den Neuigkeiten, die sie dorthin gebracht haben, fanden wir die neuen Top-Räder R21 und R25. Letzterer ist natürlich der Ersatz für den aktuellen R21 und wird die Rolle des Flaggschiffs des Herstellers übernehmen. Unseren Gamescom-Eindrücken nach zu urteilen, ist es genauso mächtig wie beispielsweise das Fanatec DD2, Simucube Ultra 2 und Asetek Invicta und das FFB wurde als anhaltend stark und sehr detailliert erlebt. Der Ultra R25 wird 999 Euro kosten und später im Herbst erscheinen, so wie er aussieht.

Aus der offiziellen Pressemitteilung: Völlig neuer Flachdrahtmotor ohne Rastmoment

Der R25 ist mit dem speziell für Sim-Racing entwickelten MOZA-Flachdrahtmotor der nächsten Generation ausgestattet. Er liefert ein maximales Drehmoment von 25 Nm und bietet eine um 26 % höhere Drehmomentdichte als vergleichbar große Wettbewerber. Mit echtem Rastmoment sorgt er für eine ultra-gleichmäßige Drehung und reproduziert jedes Detail präzise - von subtilen Lenkeingaben bis hin zu aggressiven Kurvenkräften - und fängt so das volle mechanische Fahrgefühl ein.

Echtzeit-Drehmomentmessung

Die R25 Ultra Base ist mit einem echten Drehmomentsensor ausgestattet, der eine Abtastgenauigkeit von 0,1 % und eine Ansprechfrequenz von bis zu 2 kHz liefert. Dieser fortschrittliche Drehmomentsensor erfasst die Lenkeingaben mit höchster Präzision und sorgt so für ein schärferes Handling, eine präzisere Kontrolle und unvergleichliche Details.

Anhaltendes Drehmoment von 25 Nm

Angetrieben von einem industrietauglichen Motor, der auf Langlebigkeit und thermischen Wirkungsgrad ausgelegt ist, liefert der R25 ein anhaltendes Drehmoment von 25 Nm ohne Drosselung - ideal für professionelles Sim-Racing und ausgedehnte Ausdauer-Sessions.

Neuer Force-Feedback-Algorithmus

Die leistungsstarke R25 DD-Basis lässt sich nahtlos mit dem fortschrittlichen New Force Feedback-Algorithmus von MOZA kombinieren und kombiniert modernste Hardware und Software. Diese Synergie sorgt für ein realistischeres Force-Feedback und ermöglicht eine präzise Abstimmung, die auf jeden Fahrstil zugeschnitten ist.