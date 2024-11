Moza CRP2 Load Cell Pedals

Die preisgünstigste Wahl unter allen verfügbaren Sim-Racing-Pedalen bleibt das Fanatec CSL Elite V2. Ungefähr 250 £ für drei hervorragende, auf Wägezellen basierende Pedale inklusive einer Pedalplatte aus hochwertigem Stahl sind ein Mega-Schnäppchen. Aber was wähle ich, wenn ich in Qualität und Leistung einen Sprung nach vorne machen will? Das Heusinkveld Sprint kostete etwa 640 £ (für drei Pedale plus eine Pedalplatte), während Simagic 432 £ für ein Set P1000 mit drei Pedalen und einer Montageplatte zum Aufsetzen der Fersen verlangt. Direkt unter diesen beiden Modellen (preislich) befindet sich Moza Racing mit ihrer aktualisierten, zweiten Version der CRP-Pedale, die einschließlich Kupplung (drei Pedale plus eine Platte) derzeit bei der Markteinführung für rund 400 GBP erhältlich ist. Was gibt es sonst noch im gleichen Preissegment? Simlab XP1 (für ca. 412 £ für drei Pedale ohne Montageplatte), Asetek Forte für ca. 395 £ für drei Pedale einschließlich der Platte oder Logitech G Pro Pedals, das 350 £ für drei Pedale kostet.

Welche davon ist die beste? Welches Pedalset ist das günstigste? Lassen Sie es mich ganz einfach machen und es so klar und konkret wie möglich machen, die günstigsten Sim-Racing-Pedale der Welt sind immer noch die Fanatec CSL Elite V2. An zweiter Stelle setze ich gerne das Moza Racing CRP2, das für fast 400 £ eine Leistung bietet, die die meisten Konkurrenten als deutlich teurer bewerten. Das ist der Punkt, an dem wir mit diesem Hardware-Test beginnen. CRP2 ist eine Menge guter Dinge und sollte ohne Zweifel als ein großartiges Angebot in Bezug auf "Knall für Ihr Geld" beschrieben werden.

Das CRP2 ist eine Weiterentwicklung des CRP und es wird sofort deutlich, dass Moza nicht nur viel aus den Fehlern der Vergangenheit gelernt hat, sondern auch einen gesunden Blick auf die nächsten Konkurrenten geworfen hat, um eine wirklich brillante Sammlung von Pedalen für diejenigen zusammenzustellen, die sich nicht mit günstigeren Optionen "zufriedengeben" wollen. Dabei handelt es sich um Pedale auf Wägezellenbasis aus Flugzeugaluminium mit einer kohlenstofffaserverstärkten Grundplatte und einem Bremspedal, das einem Druck von bis zu 200 kg standhält. Damit sind sie vergleichbar mit konkurrierenden Pedalsets, die bis zu doppelt so teuer sind, und die Haptik ist sehr gut. Moza legt eine kleine Box mit verschiedenen Gummidichtungen bei, so dass Sie zusätzlich zu den Schrauben auf der Rückseite der Pedalarme das Gefühl und den Widerstand nach Ihren Wünschen anpassen können.

Mit den kommenden Mbooster Active Pedals (die Anfang nächsten Jahres veröffentlicht werden, wie es scheint) werden diese zu den absolut besten gehören, die Sie auf dem Markt finden können, unabhängig von Preisklasse oder Hersteller.

Ich persönlich mag ein hartes Bremspedal, aber nicht zu hart. 200 kg sind in meiner Welt der Wahnsinn und ich lande normalerweise bei etwa 80 kg, wenn ich mein Bremspedal kalibriere und das Gefühl wähle, das meiner Meinung nach dem Gefühl entspricht, das ich gefahren bin. Wenn es um das Gaspedal geht, bevorzuge ich ein relativ weiches und leichtes Gaspedal, während meine Kupplung etwas schwerer sein kann, um meine alte Exedy-Rennkupplung in meinem vorherigen WRX STi zu replizieren, die immer noch die beste Kupplung ist, die ich je ausprobiert habe. Alle diese Einstellungen und Modifikationen in den drei Pedalen waren meiner Erfahrung nach reibungslos anzupassen und machten auch Spaß, da man, wie beim Tuning in einem echten Auto, es selbst testet und das Gefühl optimiert, um eine optimale Leistung zu erzielen.

Auch hier ist die Verarbeitungsqualität hervorragend. Ich finde es sehr gut, wie sie die Möglichkeit geschaffen haben, die Pedalplatten selbst anzuwinkeln, je nachdem, welchen Winkel man beim Fahren unter den Füßen haben möchte, und ich mag die Platte, in die alles eingeschraubt ist, da sie sich gut durchdacht und extrem robust anfühlt. Es ist auch großartig, dass Mozas eigene Software zum Vornehmen verschiedener Einstellungen und Kalibrieren dieser Pedale (bekannt als Pit House ) absolut brillant geworden ist, nachdem sie zuvor gelinde gesagt mittelmäßig war, und es ist ein weiterer Grund, diese hochwertigen Pedale zu lieben.

Schwarz/Gold scheint die neue Farbkombination von Moza zu sein und sie ist super stylisch.

400 Euro für ein Set mit drei tollen Pedalen plus einer robusten und durchdachten Grundplatte dieser Art zu bezahlen, muss als echtes Schnäppchen angesehen werden und je nachdem, was die kommenden Servomotoren Moza's Mbooster Active Pedals kosten werden, besteht eine gute Chance, dass Moza den Pedalmarkt im Jahr 2025 dominiert. Wenn du heute auf der Suche nach tollen Pedalen bist, empfehle ich dir, das CRP2 auszuprobieren, da sie einfach der Wahnsinn sind.

