Moxxi's Heist: DLC #1 für Borderlands 3 landet mit neuem Trailer

Letzten Monat wurde die erste Erweiterung für Borderlands 3 enthüllt, Moxxi's Heist of the Handsome Jackpot. Seit gestern ist der Inhalt auf allen unterstützten...

Fotografiert eure Beute ab sofort in Borderlands 3

am 30. Oktober 2019 um 10:33 NEWS. Von Stefan Briesenick

Wir haben Fotomodi in Days Gone, Control Horizon: Zero Dawn gesehen, nun reiht sich auch Borderlands 3 in diese Liste mit ein. Der Loot-Shooter von Gearbox ist seit über...