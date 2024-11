Movistar KOI nimmt weitere Änderungen in seinem Valorant Team vor

HQ

Movistar KOI nimmt im Laufe der Offseason immer mehr Änderungen an seiner Valorant Division vor. Die jüngste Änderung dreht sich um die Bank eines Spielers und die Entlassung eines Assistenztrainers, die beide nun in der Lage sind, die Free Agency zu erkunden und woanders zu unterschreiben.

Bei den beiden Personen, die das Team verlassen, handelt es sich sowohl um Tobias "ShadoW" Flodström als auch um Trainer Marcos "aer0z" Ochoa, und da Movistar KOI einen vollständigen Kader oder ein komplettes Trainerteam hat, besteht eigentlich kein Bedarf an Ersatzspielern, was nicht bedeutet, dass irgendwann zusätzliche Spieler hinzugefügt werden.

In Bezug auf die Kaderänderung erklärte Movistar KOI: "Beide kamen in einer schwierigen Zeit für die Organisation und wir haben in den letzten Monaten nur gute Worte für sie.

"Wir wünschen euch alles Gute für eure Zukunft und hoffen, euch bald wieder auf dem Server zu sehen. Danke für alles."