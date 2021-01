Moving Out: Umzugshelfer räumen eure Bude bald auch ein

You're watching Werben

2021 sollen neue Inhalte für den chaotischen Partyspaß Moving Out verfügbar werden und heute haben wir einen Vorgeschmack darauf erhalten. Der Titel wird in Kürze mit einem kostenlosen Update erweitert, das euch Wohnungen einräumen lässt. Diese Spielvariante dreht das Kern-Gameplay sozusagen um: Normalerweise räumen wir in Moving Out Wohnungen aus und schleppen die Möbel in den Umzugstransporter. Im "Moving In"-Update müssen wir die Gegenstände aus dem Laster wieder zurück in die Wohnung puckeln.

Vorerst sind nur zwölf Level des Spiels auf diese Art spielbar, doch dank einer praktischen (und optionalen) Einrastfunktion für getragene Objekte dürfte die Arbeit sicher etwas leichter fallen. Abgesehen davon wird SMG Studio weitere Emotes und Skins zum Spiel hinzufügen. Die Mitarbeiter eures Umzugsunternehmens haben also wieder einiges zu tun.