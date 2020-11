Moving Out: SMG Studio möchte 2021 neue Inhalte vorstellen

You're watching Werben

Moving Out von SMG Studio ist dieses Jahr zu einem unserer Lieblings-Indie-Spiele geworden, weil es Freunde und Familie zusammenbringt (und meist in einem großen Chaos endet). Das lustige Party-Game wird im kommenden Jahr offenbar neue Inhalte erhalten, zumindest arbeiten die Entwickler seit einiger Zeit an einer entsprechenden Überraschung, wie sie uns diese Woche mitteilten.

Auf dem offiziellen Twitter-Account des Spiels sagten sie: "Seit wir Moving Out am 28. April veröffentlicht haben, hat unser Team kontinuierlich neue Inhalte entwickelt, um das Spiel zu erweitern und es auf interessante Art und Weise zu vergrößern. Die Ergebnisse dieser Bemühungen entwickeln sich gut, aber wir sind noch nicht bereit, das alles zu teilen. Anfang 2021 wird es [mehr Informationen] geben."

Im Moment können wir nur darüber spekulieren, an was die Entwickler arbeiten, aber wünschenswert wären Online-Koop und kreativere Schauplätze, die wir zusammen mit unseren Freunden leerräumen können. Mehr Infos zu Moving Out könnt ihr in unserer Kritik auspacken.