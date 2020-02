Moving Out räumt voraussichtlich im April eure Bude aus

SMG Studio und Devm Games arbeiten derzeit an einem verrückten Koop-Partyspiel namens Moving Out, das just einen Veröffentlichungstermin erhalten hat. Am 28. April wird die Vollversion auf PC, Playstation 4, Nintendo Switch und Xbox One bereitstehen, heißt es in der neuesten Pressemitteilung. Publisher Team17 teilte darüber hinaus einige Details zu den verschiedenen Features des Spiels mit, denn auch in chaotischen Situationen muss der Zeitplan eingehalten werden.

Als Mitglieder des Umzugsunternehmens "Furniture Arrangement & Relocation Technicians" - kurz F.A.R.T. (zu Deutsch: Furz) - müssen wir mit bis zu drei Freunden zusammen, verschiedene Gegenstände und Möbel aus den Häusern der Stadt Packmore holen und sie in unseren Transporter laden. Da anscheinend alle Leute umziehen möchten, ist es nicht so wichtig, wenn dabei etwas zu Bruch geht; nur den Zeitplan müssen wir einhalten.

Moving Out wird diverse Anpassungsoptionen bieten und sich auch mit dem Thema Barrierefreiheit auseinandersetzen. Längere Zeitlimits, größerer Text, Anpassungsoptionen der Benutzeroberfläche/Steuerung und letztlich auch die Möglichkeit, schwierige Level komplett zu überspringen, werden laut dem Publisher Team17 enthalten sein. Schaut euch den neuen Trailer unten an und belest euch hier über die Features.