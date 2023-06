Moving Out 2-Trailer enthüllt Steam-Demo

HQ

Dieser Sommer ist nicht nur gefüllt mit aufregenden Spielankündigungen und -enthüllungen. Wir werden auch mit einer Reihe von Demos für die gezeigten Spiele verwöhnt. Einer von ihnen wird auf jeden Fall später in diesem Monat für Spaß und Lachen sorgen.

SMG Studio, Devm Games und Team 17 haben uns einen neuen Trailer für Moving Out 2 gegeben, der bei denjenigen von uns, die älter als 30 sind, viele Erinnerungen wecken wird und gleichzeitig Neulingen erzählt, worum es in dem Spiel geht. Klingt interessant? Dann sollten Sie wissen, dass wir im Rahmen des Steam Next Fest eine kostenlose Demo erhalten, wenn es am 19. Juni beginnt. Auf diese Weise können wir sechs Level ausprobieren, um einen Vorgeschmack auf die verschiedenen Herausforderungen zu erhalten, die auf uns warten, wenn Moving Out 2 später in diesem Jahr veröffentlicht wird.