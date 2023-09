Move over Hollow Knight: Silksong, Hades II ist das neue Spiel auf der Steam-Liste, das am häufigsten auf der Wunschliste steht

HQ

Hades II steht derzeit ganz oben auf der Liste der Steam-Spiele, die auf der Wunschliste stehen, und übertrifft damit Hollow Knight: Silksong, Payday 3 und das mittelalterliche Strategiespiel Manor Lords.

Supergiant hat kürzlich eine Verschiebung der Veröffentlichung von Hades II angekündigt. Es sollte dieses Jahr in den Early Access starten, aber der Entwickler verriet stattdessen, dass es stattdessen im 2. Quartal 2024 erscheinen würde. Trotz dieser Informationen sind die Fans in Scharen herbeigeströmt, um es auf ihre Wunschliste zu setzen und auf die Fortsetzung dessen zu warten, was viele als das beste Spiel des Jahres 2020 bezeichnen würden.

Hades II wird größtenteils der gleichen Gameplay-Struktur folgen wie das erste Spiel, außer dass wir dieses Mal versuchen, nicht aus der Unterwelt herauszukommen, sondern in sie einzudringen. Zagreus ist auf mysteriöse Weise abwesend und wir werden mit einem neuen Protagonisten betraut, der Hades vor dem Titanen Kronos retten muss.

Hast du Hades II auf deiner Wunschliste?