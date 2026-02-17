Mova Cremetica S20 Pro

Wir haben hier bei Gamereactor eine oder zwei Kaffeemaschinen getestet und können bestätigen, dass es genauso viele Arten von Kaffeemaschinen wie individuelle Bedürfnisse gibt. Es ist generell eine gute Nachricht für Verbraucher, dass man einen Lavazza A Modo Mio Tiny Eco für 60 £ oder einen Sage Barista Oracle Jet für £1.700 kaufen kann und in beiden Bereichen im Allgemeinen das Geld wert sein kann.

Aber das bringt uns etwas durcheinander, denn welche Kaffeemaschine sollte man eigentlich kaufen? Nun, es ist viel schwieriger, eine konkrete Antwort auf diese Frage zu geben, aber wenn Sie immer noch die etwas manuellere Version der Kunst des Kaffeebrüens mögen, gibt es einfach kein besseres Angebot als die Cremetica S20 Pro der Mova. Es ist einfach der Meister der Mäßigung, der goldene Mittelweg und eine verdammt gute Kaffeemaschine zu einem wirklich guten Preis.

Man bekommt einen Cremetica S20 Pro für etwa 540 £, und in vielerlei Hinsicht konkurriert er direkt mit Sages Oracle Touch, der dreimal so viel kostet, und sogar mit dem ansonsten recht vernünftigen Cuisinart EM640E, der 450 £ kostet. Es ist schwer, ähnliche Maschinen günstiger zu finden, aber Mova hat auf den ersten Blick an nichts gespart.

Sie ist nach dem Vorbild der traditionellen Kaffeemaschine gestaltet, mit gebürstetem Stahl, schönen, klaren Linien und einer leichten Krümmung, die sie authentisch italienisch wirken lässt. Das ist es nicht, aber es sieht so aus, und das Design ist ein Faktor, den man berücksichtigen sollte, wenn man es ständig betrachten muss. Sie haben ein kleines, einfaches Display, das sich über die gesamte Breite der Maschine erstreckt, Ihnen einen Überblick über die Kaffeesorten gibt und es Ihnen ermöglicht, einfach einzustellen, wie viel Kaffee Sie in den Pümpel geben und welche Sorte Sie in jedem Fall möchten. Das Coole ist, dass das eigentliche Brauen mit physischen Tasten unter dem Display erfolgt, sodass man hier wirklich das Beste aus dem digitalen und analogen Zeitalter bekommt.

Es gibt ein paar Anzeichen dafür, dass Mova hier und da Abstriche gemacht hat, aber das ist nicht besonders störend. Bestimmte Teile der Konstruktion bestehen aus Kunststoff statt aus Metall, aber kein Aspekt des Nutzererlebnisses fühlt sich billig an. Das sind kluge Einsparungen, keine Abkürzungen.

Im Inneren befindet sich ein Doppelkessel, der dafür sorgt, dass die Temperaturen normal sind, und es gibt einen eingebauten Milchdampfer, der zusammen mit dem Stahlkrug verwendet wird. Man bekommt zwei Pumpen, zum Beispiel eine für Warmwasser für Americano und eine für den Dampfer, der mit einem coolen kleinen Wahlschalter auf der rechten Seite ausgewählt wird. Das Wichtigste ist, dass wir 20 Bar erreichen, und dann gibt es clevere Technologien wie "Pre-Infusion", eine ausgefeilte Fachsprache zum Befeuchten des Kaffees vor dem eigentlichen Brühen, sowie einen "konischen Mahlwerk", was technisch für eine Kaffeemühle ist, die mit einem dazugehörigen 250-Gramm-Bohnenbehälter funktioniert.

Kurz gesagt liefert die Cremetica S20 Pro ausgezeichneten Kaffee – das tut sie wirklich. Man kann Cold Brew machen, ja, aber darüber hinaus sind es einfache Espresso-Shots, die alle die perfekte Menge geliefert haben, ohne dass man etwas weiter anpassen muss, und man kann die Milch nach Bedarf selbst dämpfen, ohne danach viel reinigen zu müssen.

Am Ende gibt es eine kleine lustige Randnotiz, die jedoch die abschließende Sky-High-Punktzahl nicht beeinflusst. Hier gibt es keinen eingebauten Kalkschutzfilter. Im Handbuch gibt es Anleitungen zum Entkalken, aber nichts, das die relativ hohen Kalkwerte in einigen Grundwässern adressiert. Es gibt noch keine Ablagerungen im Becken, aber ich vermute, dass das mit der Zeit passieren wird, und es ist noch zu früh, um zu sagen, ob Kaffeemaschinen wirklich zusätzlich zum Abkalken einen Kalkfilter haben sollten.

Das gesagt, bin ich vom S20 Pro wirklich beeindruckt. Es ist die günstigste und zugleich eine der einfachsten, intuitivsten und am besten funktionierenden Kaffeemaschinen, die ich getestet habe, bei der alles sofort verständlich ist und der Kaffee fantastisch schmeckt. Es kann jedem sehr empfohlen werden, der viel für weniger Geld möchte.