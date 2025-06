Ich habe hier bei Gamereactor in den letzten Jahren einige ziemlich wilde Mähroboter getestet, bei denen das allgemeine Preisniveau himmelhoch war. Aber sprechen diese Modelle, die über 1.500 Euro, wenn nicht sogar fast das Doppelte, kosten, wirklich den Durchschnittsbürger an? Das ist hier die Frage, und deshalb ist es ein Glück, dass Dreame nicht nur den wilden A2 auf den Markt gebracht hat, sondern uns über seine Submarke Mova jetzt auch den 600 für rund 900 € anbietet.

Es ist immer noch eine ordentliche Menge Geld, daher muss die Funktionalität immer noch erstklassig sein, ohne das Gefühl zu haben, dass die notwendigen Kompromisse im Weg stehen, um darauf vertrauen zu können, dass dein Mähroboter einen guten Job macht - was ist sonst der Sinn?

Er wiegt 10 Kilogramm, verfügt über die notwendige IPX6-Zertifizierung, was bedeutet, dass er das ganze Jahr über abgestellt und genutzt werden kann, und ist so konstruiert, dass man ihm nicht sofort ansieht, dass es sich um ein budgetfreundliches Modell handelt. Ja, es misst 64 x 41 x 27 Zentimeter und ist damit etwas kleiner als die großen Flaggschiff-Modelle, aber das liegt vor allem daran, dass der Akku, in dem es untergebracht ist, kleiner ist, wodurch es für kleinere Gartenbereiche geeignet ist.

Mova selbst gibt an, dass es etwa 600 Quadratmeter bewältigen kann. Wenn man bedenkt, dass die meisten Gärten weit darunter liegen, sollte es mehr als in der Lage sein, den Rasen um dein Haus herum zu bewältigen. Auch hier gilt: Wenn man keine kleine Sportanlage unterhalten muss, scheinen 600 ausreichend zu sein.

Werbung:

Es handelt sich im Wesentlichen um das gleiche 3D-LiDAR-Modul, das Sie bei teureren Dreame -Modellen erhalten, das einen 360-Grad-"Betrachtungsraum" um den 600 bildet, und es ist das gleiche U-förmige Mähmuster wie beispielsweise beim A2. Es fehlt die spezielle Technologie, die es dem Mäher ermöglicht, z. B. sehr nahe an einen gepflasterten Gartenweg heranzukommen und ihn gezielt zu entlangfahren, um bis zum Rand der Steine zu schneiden, aber es ist ein überraschend enger Schnitt.

Und ja, es kann wichtig sein, hier zu beachten, dass, obwohl der 600er ein Drittel des Preises vieler Flaggschiff-Modelle kostet, man keinen Draht vergraben muss, um die äußere Grenze des Bereichs anzuzeigen, den man beibehalten möchtet. Dies geschieht wiederum über eine Kombination aus den eigenen Sensoren, der Satellitenverbindung und dem WLAN, und wie beim Dreame A2 geht man beim Einrichten mit ihm spazieren, indem man die konkrete Fläche abbildet, die der 600 mähen soll - und es ist auch möglich, diese in Zonen einzuteilen und zu benennen.

Die App ist extrem responsiv und auch hier ist sie fast direkt von Dreame entlehnt, was bedeutet, dass sie übersichtlich und solide gestaltet ist. Wenn es hier Einschränkungen mit Mova gibt, die Dreame bietet, ist es schwierig, diese zu erkennen, selbst wenn man aktiv danach sucht.

Werbung:

Ja, kleinere Motoren an den Rädern bedeuten, dass der 600 "nur" Steigungen von 24 Grad oder weniger bewältigen kann, aber abgesehen davon ist der Schnitt so fein, dass er nur schwer von weitaus teureren Alternativen zu unterscheiden ist. Wir haben auch die Objekterkennung mit einem Schuh und einem Spielzeug getestet, und beide wurden erkannt, navigiert und es wurde gleichzeitig eine Benachrichtigung in der App zugestellt.

Wenn es hier eine echte Schwäche zu beachten gibt, dann ist es, dass sich Kanten nicht so fein beschneiden lassen wie beim A2 von Dreame, abgesehen davon aber eine markante Leistung von einem Mähroboter ist, der deutlich weniger kostet.