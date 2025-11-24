Mouz gekrönt von PGL Wallachia: Meister der 6. Saison

HQ

Am Wochenende brachte eines der vielen verschiedenen Esports-Events, das stattfand und präsentiert wurde, die besten Dota 2 Teams aus aller Welt zurück nach Bukarest, Rumänien, um an PGL Wallachia: Season 6 teilzunehmen. Dieses Turnier war ein großes Ereignis, da es eine Million Dollar für die anwesenden 16 Teams auf dem Spiel brachte, und jetzt wissen wir, wer als Sieger hervorgegangen ist und die Trophäe geholt hat.

Nach einem spannenden Grand Final, das über die Distanz ging, setzte sich Mouz durch und besiegte Team Spirit mit 3:2. Dieses Ergebnis führte dazu, dass die Mannschaft nicht nur mit dem Pokal, sondern auch mit einem sehr angenehmen Preisgeld von 300.000 Dollar für ihre Leistungen nach Hause ging.

Im Gegensatz zu vielen Esports-Szenen, die am Ende des Kalenderjahres auslaufen, hat Dota 2 immer noch viel zu bieten, was bedeutet, dass Mouz diesen Sieg nutzen kann und möglicherweise noch mehr Trophäen von der Woche bis Mitte bis Ende Dezember zwischen BLAST Slam V zwischen dem 25. November und dem 7. Dezember und dann um DreamLeague Season 27 zwischen dem 10. und 21. Dezember hebt.