Mouse: P.I. For Hire wurde auf Anfang 2026 verschoben

Kürzlich wurde bestätigt, dass wir auf der Galaxies Autumn 2025 Showcase das genaue Veröffentlichungsdatum für das Gummischlauch-animierte Mouse: P.I. For Hire erfahren würden. Es war eine vernünftige Annahme, dass ein solches Engagement ein Debüt im Jahr 2025 bedeuten würde, aber das war offensichtlich nie die Absicht.

Im Vorfeld der Präsentation haben Entwickler Fumi Games und Publisher PlaySide Studios eine Erklärung abgegeben, in der sie bestätigen, dass Mouse: P.I. For Hire Anfang 2026 auf den Markt kommen wird. Das genaue Datum wird morgen noch bekannt gegeben, aber sie wollten diese Klarstellung teilen, um sicherzustellen, dass die Fans ihre Erwartungen im Zaum haben.

"Vor der Enthüllung wollten wir Sie darüber informieren, dass wir die Entscheidung getroffen haben, den Start von Mouse: P.I. For Hire von 2025 auf Anfang 2026 zu verschieben.

"Die Unterstützung, die Sie im Laufe der Jahre gezeigt haben, hat uns die Welt bedeutet. Unsere höchste Priorität ist es, dass das Spiel euch das bestmögliche Erlebnis bietet, und das wird dazu beitragen, dass wir dem gerecht werden können."

Für den nächsten Vorgeschmack auf das Spiel findet die Galaxies Showcase am 23. Oktober um 20:00 Uhr BST/21:00 Uhr MESZ statt, und Sie können einen Vorgeschmack darauf erhalten, was Sie erwartet, indem Sie hier vorbeischauen.