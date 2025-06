Mouse: P.I. For Hire Vorschau - Düsterer Krimi Noir hat noch nie so fröhlich ausgesehen

HQ

Es fühlt sich wirklich so an, als ob Fumi Games ' Mouse: P.I. For Hire einen langen Weg zurückgelegt hat. Was ursprünglich wie ein äußerst stilvoller Shooter begann, hat sich nun zu einem komplexen und komplexen Krimi-Thriller entwickelt, der von sofort einprägsamen Grafiken, Animationen und intensiven Actionsequenzen unterstützt wird. Dieses Indie-Juwel hat sich zu einem der Top-Titel entwickelt, die man sich im Jahr 2025 ansehen sollte, und die neueste Gameplay-Runde, die ich miterleben konnte, bestätigt nur, warum dies der Fall ist.

Zunächst einmal scheint Mouse: P.I. For Hire ein viel tiefgründigeres Spiel zu sein, als viele vielleicht erwarten. Dies ist ein lineares Krimi-Action-Spiel, das sich um einen Nagetier-Privatdetektiv namens Jack Pepper dreht, der von Troy Baker gesprochen wird, nachdem er einen scheinbar routinemäßigen Fall übernommen hat, sich kopfüber in der korrupten Unterwelt der Stadt Mouseberg wiederfindet. Während mir das Ausmaß dieser Korruption derzeit entgeht, zeigt der Ausschnitt des Gameplays, den ich miterleben konnte, dass sich diese Korruption auf die Planung von Mordanschlägen auf Regierungsbeamte am helllichten Tag erstreckt, und zwar auf eine Weise, die John Wilkes Booth zweitklassig erscheinen lässt.

Im Wesentlichen geht es in diesem Gameplay-Schnipsel darum, wie der Detektiv Pepper in ein lokales Theater geht, während er einer verschwundenen Maus auf der Spur ist. Was als einfache Spur einer vermissten Person beginnt, entwickelt sich zu einem Attentatsversuch, als Pepper entdeckt, dass die Bühnenhände durch Gangster ersetzt wurden, Gauner, die auf der Bühne eine Kanone manipuliert haben, um ein tödliches Werkzeug zu werden, das auf einen Bürgermeisterkandidaten in der Menge abzielt. Pepper nimmt es auf sich, diesen Angriff zu vereiteln und hinterlässt eine Spur von Gangsterleichen, während er Hinweise und Hinweise auf sein verlegtes Säugetier aufnimmt.

Auch hier ist Mouse: P.I. For Hire eigentlich ziemlich linear, was bedeutet, dass du dich Raum für Raum durch die Levels arbeitest, so wie es die Geschichte erwartet. Dies führt dich zu bestimmten Begegnungen mit Feinden, wenn das Spiel es will, und kombiniert dies mit Umgebungsrätseln, Plattform-Herausforderungen, Minispielen, die es zu meistern gilt (z. B. das Aufbrechen von Schlössern und Safes) und sogar Geheimnissen, die es zu finden gilt. Diese Levels sind auch übersät mit NPCs, mit denen du sprechen kannst, von denen viele dazu beitragen, der weiteren Handlung Farbe zu verleihen, oder es dir ermöglichen, an Orte vorzudringen, die du sonst nicht könntest... Aber zu einem Preis. Das im Spiel verwendete Beispiel beinhaltete, dass eine Maus Pepper um 30 Münzen bat, um eine verschlossene Tür zu öffnen, eine Entscheidung Pepper, die zugunsten des Kriechens durch einen nahegelegenen Lüftungsschlitz abgelehnt wurde, um dem frechen Nagetier auszuweichen. Während die Art und Weise, wie viele Optionen wie diese in der Vollversion des Spiels angeboten werden, unklar bleibt, zeigt es, dass dieses Spiel mehr zu bieten hat als einfaches Doom -ähnliches Arena-Schießen.

Wenn wir darüber sprechen, wie das Spiel die Erwartungen umgeht, musst du beim Erkunden manchmal eine Kamera zücken, um Hinweise zu sammeln, die du bei deinen Ermittlungen verwenden kannst. Dies kann sein, um zu beweisen, dass etwas Ungewöhnliches passiert, oder um das Gesamträtsel zu lösen. So oder so, wann immer du ein Foto machst oder Beweise findest, wird Baker 's Pepper einen witzigen Einzeiler abreißen, der sich anfühlt, als gehöre er in einen The Naked Gun Film. Auch dieser Humorstil ist nicht einzigartig, denn viele der Figuren sprechen auch mit leichten und klugen humorvollen Dialogen, wobei viele Schlüsselfiguren sogar nach verschiedenen Käsesorten benannt sind (Jack Pepper /Pepper Jack ). Die Sprachausgabe scheint erstklassig zu sein, und obwohl Baker nicht so exzentrisch oder engagiert sein muss wie Higgs in Death Stranding oder als Indy in Indiana Jones and the Great Circle, ist er, wie immer, effektiv und ein Qualitätsdarsteller.

Wie auch immer, die Action. Wenn es hart auf hart kommt - und das scheint ziemlich häufig vorzukommen - wirst du mit Kämpfen verwöhnt, bei denen Gangster-Nagetiere dich mit Baseballschlägern umschwärmen oder aus der Ferne mit Maschinengewehren schießen. Pepper kann mit einer Reihe traditioneller und eigenwilliger Waffen reagieren, sei es eine Tommy Gun oder eine Pump-Action Remington oder eine Säurespritzpistole Turpentine Gun. Dies ist der Punkt, an dem das Gameplay beginnt, mehr Doom -ähnliche Action mit BioShock -Stilen zu kombinieren, da du mit unbeeinträchtigter Bewegung in der horizontalen Ebene herumwatscheln und Schüsse abfeuern kannst, während du alles tankst, was dir in den Weg kommt, mit Rüstungen, die du aufsammeln kannst, und Gesundheit, die du leicht auffüllen kannst, indem du Tränke schnappst, die du im Level findest. Um es von Doom zu unterscheiden, hast du seltsame Fähigkeiten, die direkt aus Cartoons stammen, wie z.B. das Aufbrühen eines schnellen Tees, der konsumiert werden kann, um Pepper s Hand in eine funktionierende und hochgradig tödliche Fingerpistole zu verwandeln. Es gibt ein riesiges Rad von Waffen, das im Laufe der Geschichte freigeschaltet werden kann, und es scheint, als ob Fumi Games sich nicht zurückhält, neue Werkzeuge (und sogar Fähigkeiten wie in diesem Fall Doppelsprung) bereitzustellen, um die anstehenden Missionen zu bewältigen, was besonders beeindruckend ist, da der Kampf auch die Möglichkeit beinhaltet, explosive Fässer in die Luft zu jagen und auf einige andere begrenzte Arten mit der Umgebung zu interagieren, um es dir weiter zu ermöglichen, dich durchzubeißen die vielen verschiedenen Feinde.

Aber was ist mit dem wahren Star der Show in diesem Spiel? Die künstlerische Leitung. Es überrascht niemanden, dass die Verwendung der Gummischlauchanimation absolut unglaublich ist. Es ist stilvoll und einprägsam, gut und intuitiv implementiert, es ergänzt das Gameplay und das Thema und passt zu den realistischeren Kulissen und Umgebungen, was für eine vollständige und beeindruckende visuelle Ästhetik sorgt. Und es sind nicht einmal die Level-, Charakter- und Waffendesigns, die dies widerspiegeln. Das HUD ist auch eine kreative Verwendung von Gummischläuchen, die sehr minimalistisch sind, ohne dass es an hilfreichen Informationen mangelt, die man in einem Action-Shooter benötigen könnte. Die Animationen von fast allem, was sich in diesem Spiel bewegt, sind erstklassig, aber vielleicht sind die Todesanimationen der Feinde die Crème de la Crème. Da Mouse: P.I. For Hire tatsächlich ziemlich gewalttätig und grafisch ist, spiegeln die Animationen des feindlichen Todes den bevorstehenden Tod wider, einschließlich der Tatsache, dass sie zu einem Haufen Knochen geschmolzen werden, wenn sie mit Säure besprüht werden, zerfallen, wenn sie sich in der Nähe eines explosiven Fasses befinden, und sogar dass ihre Köpfe weggesprengt werden, wenn sie von einer Schrotflinte aus nächster Nähe getroffen werden. Es mag dich schockieren, aber wenn du kleine Grabsteine in ihrem Kielwasser siehst, wirst du ein kleines Grinsen haben, das dich daran erinnert, dass es sich im Grunde genommen um einen Cartoon handelt.

Auch wenn es diesem Spiel an Farbe mangelt und es von außen wie ein Shooter im Stil von Doom aussieht, ist es klar, dass Mouse: P.I. For Hire viel mehr ist. Es gibt viele Levels in diesem liebevoll gestalteten Indie-Film, der spannende Action und eine verdrehte Geschichte zu bieten scheint, und das alles mit Grafiken und einer künstlerischen Richtung, die ihn auf die gleiche Weise hervorhebt, wie es Cuphead vor Jahren getan hat. Fumi Games sieht auf jeden Fall so aus, als würde es hier einen Homerun landen.